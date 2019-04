iM Global Partner conclut un partenariat stratégique avec la société américaine Scharf Investments

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

iM Global Partner a annoncé une prise de participation de 40% dans Scharf Investments, une société américaine indépendante contrôlée par ses managers et ses salariés, spécialisée dans la gestion Value des actions américaines et gérant aujourd’hui 3,4 milliards de dollars. Cette nouvelle opération porte à près de 10 milliards de dollars les encours d’iM Global Partner au prorata de ses participations.Scharf Investments est une société californienne créée en 1983. Dirigée par Brian Krawez, également Président du Comité d'investissement, la société est passée de 5 collaborateurs et moins de 700 millions de dollars d'actifs sous gestion en 2007 à 24 employés et 3,4 milliards de dollars d'encours aujourd'hui.Toutes les stratégies sont gérées avec la même approche, une gestion actions Value bottom up concentrée. Leurs gérants investissent dans des titres bénéficiant d'une décote significative, offrant une marge de sécurité, d'une prévisibilité élevée des résultats et une croissance solide.Scharf Investments gère actuellement quatre stratégies distinctes : Long-only US equity; Long-only multi-asset; Long/short hedged US equity et Long-only global equity." Nos deux plateformes de distribution aux Etats-Unis et en Europe aideront Scharf Investments à se développer sur les marchés américains et internationaux. Cette nouvelle opération est le cinquième investissement que nous réalisons aux Etats-Unis, toujours dans l'objectif de fournir un accès à des boutiques de gestion d'actifs uniques à travers le monde ", a déclaré Philippe Couvrecelle, Fondateur et Président d'iM Global Partner.