iM Global Partner désigne WHEB AM comme gestionnaire du fonds iMGP Sustainable Europe 31/05/2022 | 10:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires iM Global Partner a annoncé la nomination de WHEB Asset Management, basé à Londres, en tant que gestionnaire du fonds iMGP Sustainable Europe, à compter du 1er juillet 2022. Fondée en 2009, WHEB est un spécialiste de la gestion d’actifs et pionnier de l'investissement durable, avec un accent fort sur la création d'impact positif.



La stratégie a été mise en œuvre dès 2005, lorsque l'équipe gérait les fonds Industries du futur de Henderson Global Investors. WHEB a remporté de nombreux prix, dont celui du meilleur gestionnaire ESG européen 2021 décerné par Funds Europe. Basée à Londres, WHEB est un partnership dont le capital est détenu par ses employés.



L'équipe d'investissement expérimentée et stable met en œuvre une approche d'investissement bottom up basée sur la recherche et ciblant des entreprises de taille moyenne et grande dont les produits et services constituent des solutions aux défis de la durabilité. WHEB gère une gamme de véhicules d'investissement reposant sur la même philosophie d'investissement, proposés en Europe et en Australie aux clients institutionnels et aux gestionnaires de patrimoine. Ses fonds UCITS domiciliés dans l'Union européenne répondent aux critères de l'article 9 de la réglementation SFDR (qui s'applique également à iMGP Sustainable Europe).





© AOF 2022