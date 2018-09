iM Global Partner prend une participation de 45% dans Dynamic Beta investment

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

iM Global Partner a annoncé aujourd’hui une prise de participation de 45% dans Dynamic Beta investments, société d’investissement innovante dans la gestion alternative liquide. Les deux sociétés ambitionnent de devenir ensemble un acteur majeur de la gestion alternative liquide aux Etats-Unis et sur les marchés internationaux, en développant de nouvelles solutions d’investissement. Dynamic Beta investments a pour objectif de délivrer la performance des hedge funds à des frais raisonnables, avec une liquidité quotidienne et une totale transparence.La société propose 3 stratégies de gestion.Equity Hedge vise à générer un rendement similaire à celui des actions, avec un risque moindre en capitalisant sur le talent et les ressources des hedge funds long/short actions les plus importants de l'industrie.Managed Futures a pour objectif une diversification éprouvée, quasiment non corrélée aux actions, ayant pour objectif la protection du capital en période de tensions sur les marchés.Enfin, la stratégie Multi-Asset/Stable Return est une solution pouvant fournir des rendements absolus stables tout au long d'un cycle de marché.