iM Global Partner recrute une Responsable de la recherche

iM Global Partner annonce le recrutement de Bo Huang au poste de Responsable de la recherche. Elle intègre l’équipe d’investissement aux côtés de Jean Manoury, Directeur général adjoint et directeur des investissements d’iM Global Partner. Basée à Londres, Bo Huang renforcera l’expertise de l’équipe en recherche.Basée à Londres, Bo Huang renforcera l'expertise de l'équipe en recherche. Elle aura pour mission d'identifier de potentiels nouveaux Partners, de participer aux due diligences avec les autres membres de l'équipe et de piloter les processus de recherche d'iM Global Partner. Elle soutiendra également les équipes commerciales dans la promotion des stratégies des Partners.Diplômée d'un Master en sciences de gestion de l'université Paris II Panthéon-Assas et d'un Master en European Business de l'ESCP Europe, Bo Huang a acquis près de 15 années d'expérience en finance, notamment en gestion de fonds diversifiés et en sélection de fonds sur un large éventail de classe d'actifs comme les actions, les actifs obligataires, les stratégies immobilières, stratégies alternatives et matières premières.Elle possède également une expérience significative en analyse financière sur les marchés asiatiques et émergents et une expérience en recherche actions buy-side sur les marchés asiatiques.Avant de rejoindre iM Global Partner, Bo Huang était gérante d'un fonds diversifié (5 milliards de dollars d'encours) chez Tilney Group.