iM Global Partner renforce son Développement commercial international

Après l’ouverture de sa plateforme de distribution aux Etats-Unis mi-2018, iM Global Partner, étoffe encore ses ressources et sa capacité de déploiement international avec l’arrivée de Jose Castellano. En charge du développement commercial de la plateforme multi-boutique à l'international hors Etats-Unis, il soutiendra le développement continu de la société et reportera directement à Philippe Couvrecelle, fondateur et Président d'iM Global Partner.iM Global Partner développe son équipe internationale de distribution organisée à la fois pour attirer des flux significatifs vers les fonds des Partners, mais également pour identifier et créer de nouveaux partenariats, et développer de nouveaux produits. iM Global Partner s'associe à des sociétés de gestion entrepreneuriales traditionnelles et alternatives performantes, appelées Partners, au travers de prises de participations.Diplômé de l'Université de Saint-Louis en finance, d'un MBA de l'Université de Antonio de Nebrija et d'un Master de l'Université IE, Jose Castellano possède plus de 25 ans d'expérience sur des postes à responsabilité dans la distribution dans le secteur de la gestion d'actifs. Il a notamment passé plus de 17 ans chez Pioneer Investments qui est devenu l'un des acteurs mondiaux les plus puissants sur les zones de l'Asie-Pacifique, l'Amérique Latine, les Etats-Unis offshore et dans la péninsule Ibérique.