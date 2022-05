iShares de BlackRock va fermer les fonds MSCI Russie et Europe de l'Est

BlackRock a suspendu les fonds peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou appelle une "opération militaire spéciale", le 24 février.

"En raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les conditions normales de négociation sur le marché sont restées matériellement altérées, et une partie importante des titres russes ne sont toujours pas négociables actuellement pour les investisseurs étrangers non russes", a déclaré BlackRock dans un communiqué.

BlackRock a déclaré qu'elle pensait agir dans l'intérêt des actionnaires en fermant les fonds.

BlackRock a déclaré que les titres russes resteraient dans les fonds "jusqu'à ce qu'il soit possible, praticable et approprié, de l'avis du gestionnaire, de liquider chacune des positions de manière ordonnée et gérée".

IShares a déclaré dans des déclarations réglementaires distinctes qu'elle retirerait les fonds de la Bourse de Londres le 22 juin ou autour de cette date.