Trois marchés, trois tensions, et le même message de fond : l'offre s'essouffle face à des demandes structurelles. De l'IA à l'aérien en passant par les métaux précieux, tour d'horizon des fragilités qui se révèlent en cette fin de mois d'avril.

Argent : la trompeuse accalmie du déficit

A première vue, le graphique de Metals Focus inviterait presque à souffler : après le choc de 2022 et ses 250 millions d'onces manquantes, le déficit 2026 n'est plus que de 46 Moz. Sauf qu'entre-temps, l'argent est passé de moins de 30 dollars l'once début 2025 à près de 120 dollars en janvier 2026.

Le Silver Institute pose le vrai diagnostic : les installations solaires mondiales continuent de croître, mais la demande d'argent du photovoltaïque recule, portée par la réduction de la teneur en argent par panneau et la substitution pure et simple du métal par d'autres matériaux. Reste que côté physique, la pression ne faiblit pas : les stocks disponibles à Londres sont tombés à 17% en octobre 2025, un plus bas historique qui avait fait exploser les taux de leasing.

Source : Global Markets Investor

Le choc du kérosène

Depuis février, les tarifs aériens s'envolent sur toutes les lignes internationales. Ce n'est plus une simple fluctuation, mais un choc massif. Certains billets ont bondi de plus de 400%. Le vol Bangkok / Francfort passe de 474 USD à 2 870 USD.

Cette flambée s’explique par la crise du kérosène, dont le prix a augmenté de plus de 70% en seulement 6 semaines. Ce pic est tiré par la guerre au Moyen-Orient et les perturbations d’approvisionnement. Comme seulement 10% d’un baril de pétrole est transformé en kérosène, l’offre est limitée et très sensible aux ruptures. L’Europe est particulièrement vulnérable avec des stocks d’environ 6 semaines de consommation. Des hubs comme Londres sont en première ligne, ce qui se reflète dans le prix des billets vers ces destinations.

Source: Global Markets Investor

Des prévisions ambitieuses sur les data centers

La course aux infrastructures pour l'IA est lancée, mais les objectifs s'avèrent difficiles à tenir. Selon SlightLine Climate, 16,2 GW de capacité de données devraient être finalisés d'ici 2026. Pourtant, seuls 5 GW sont en chantier aujourd'hui. Les délais de construction excèdent une année et la pénurie d'équipements électroniques chinois persiste, avec des délais de livraison pouvant atteindre 5 ans pour les transformateurs.

En conséquence, on estime que 30% à 50% des constructions prévues pour l'année prochaine pourraient ne pas aboutir. Par ailleurs, selon les analyses satellitaires de SynMax, près de 40% des projets de centres de données aux Etats-Unis accuseront un retard supérieur à 3 mois.

Source : Financial Times