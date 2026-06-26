L'intelligence artificielle est devenue le grand récit de marché. Le thème qui attire les capitaux, justifie les multiples élevés, soutient les semi-conducteurs, dope les infrastructures cloud et donne aux investisseurs une bonne raison de rester exposés aux actions américaines malgré des valorisations déjà généreuses.

Le débat se résume souvent à une question : bulle ou révolution ?

C’est un peu court.

Le vrai sujet n’est pas seulement de savoir si Nvidia, Microsoft, Broadcom ou les futures stars privées de l’IA valent trop cher. Le sujet est plus large : l’IA est en train de devenir un facteur macroéconomique à part entière. Elle absorbe du capital, soutient l’investissement, entretient des tensions sur certains coûts, complique le travail de la Fed et donne peut-être une image un peu trop flatteuse de la croissance mondiale.

Autrement dit, l’IA n’est plus seulement un thème de portefeuille. C'est un morceau du cycle économique.

Le premier point concerne les marchés eux-mêmes. La vague de financement liée à l’IA est impressionnante. Introductions en Bourse, augmentations de capital, obligations convertibles, placements privés : tout l’écosystème cherche à lever de l’argent. Beaucoup d’argent. Et quand une entreprise très attendue arrive sur le marché, les investisseurs doivent parfois faire de la place. Ils vendent quelques gagnants, réduisent certaines positions, prennent des bénéfices ailleurs pour participer à la nouvelle histoire.

À très court terme, cela peut créer du bruit. Un gros deal peut aspirer de la liquidité pendant quelques séances. Il peut provoquer une rotation sectorielle, peser sur certaines valeurs déjà bien montées ou accentuer la volatilité. Mais il ne faut pas confondre digestion de marché et changement de tendance.

Le marché américain reste une machine à absorber du capital. Il n’est plus seulement financé par l’épargne américaine. Il est alimenté par l’épargne mondiale. Les investisseurs européens, asiatiques, institutionnels ou particuliers achètent des actions américaines via les ETF, les plateformes de courtage, les fonds indiciels et les produits structurés. Wall Street est devenue la grande place de marché de l’épargne globale.

C'est ce qui change tout. Une IPO spectaculaire peut secouer le marché pendant quelques jours (cf : SpaceX). Elle ne suffit pas, à elle seule, à faire dérailler le S&P 500.

Il y a aussi un autre amortisseur, souvent sous-estimé : les rachats d’actions. Les grandes entreprises américaines continuent de recycler une partie massive de leur cash-flow en buybacks. Elles retirent des titres du marché au moment même où d’autres sociétés en émettent. Tant que les marges restent élevées et que les flux de trésorerie tiennent, cette mécanique demeure un soutien puissant pour les indices.

Le risque n’est donc pas vraiment que le marché manque brutalement de liquidité à cause des IPO de l’IA. Le risque serait plutôt que la machine bénéficiaire américaine commence à tousser. Si les marges se dégradent, si les rachats d’actions ralentissent, si les taux remontent ou si les investisseurs deviennent plus exigeants sur les multiples, alors la nouvelle offre de titres deviendra plus difficile à absorber. Dans un marché euphorique, une IPO est une fête. Dans un marché nerveux, elle devient une concurrence pour le capital disponible.

C’est là que l’IA devient plus intéressante, et plus ambiguë.

Car l’intelligence artificielle ne crée pas seulement des promesses de productivité. Elle crée aussi, aujourd’hui, une inflation d’investissement. Construire l’économie de l’IA suppose des data centers, des puces, des mémoires, des serveurs, des systèmes de refroidissement, des équipements réseau, des capacités électriques et des infrastructures physiques très lourdes. Le logiciel a beau être immatériel, l’IA repose sur une base industrielle extrêmement concrète.

Et cette base coûte cher.

La hausse des prix ne se voit pas toujours immédiatement dans l’inflation du consommateur. Un ménage ne paie pas directement le prix d’un GPU ou d’un serveur dernier cri. En revanche, ces coûts remontent dans les prix de production, dans les dépenses d’investissement des entreprises, dans les tarifs de certains fournisseurs et, progressivement, dans les structures de coûts. L’électricité est probablement le canal le plus visible. Plus les data centers se multiplient, plus ils pèsent sur les réseaux locaux. Dans certaines régions américaines, la demande énergétique liée à l’IA devient déjà un sujet économique, politique et social.

À l’échelle nationale, l’effet peut rester modéré. Localement, il peut être très concret.

C’est précisément ce qui rend la situation délicate pour la Réserve fédérale. À moyen terme, l’IA est souvent présentée comme une force désinflationniste. Si elle permet d’automatiser des tâches, d’optimiser les chaînes logistiques, de réduire les coûts administratifs, d’accélérer la recherche pharmaceutique ou d’améliorer la productivité des services, elle peut produire plus avec moins. Et produire plus efficacement, en théorie, c’est plutôt bon pour les prix.

Mais à court terme, l’histoire est moins confortable. Les investissements dans l’IA soutiennent l’activité américaine. Ils dopent les commandes de semi-conducteurs, stimulent la construction de data centers, entretiennent la demande pour les ingénieurs, les énergéticiens, les équipementiers et les fournisseurs de cloud. Ils créent des revenus élevés dans certaines poches de l’économie. Ils maintiennent donc une partie de la demande sous tension.

Pour la Fed, c’est un casse-tête. L’IA pourrait être désinflationniste demain, mais elle peut être inflationniste aujourd’hui par le canal de l’investissement, de l’énergie et des salaires qualifiés. Elle ne déclenche pas forcément une boucle prix-salaires généralisée. Mais elle peut empêcher l’économie américaine de ralentir suffisamment pour justifier rapidement une politique monétaire plus accommodante.

C’est le paradoxe : la technologie qui promet de faire baisser les coûts à long terme peut contribuer à maintenir les taux élevés à court terme.

Et cette contradiction ne concerne pas seulement les États-Unis. Elle touche aussi la lecture de la croissance mondiale. Une partie de la résilience actuelle de l’économie globale vient de la chaîne IA : composants électroniques, équipements pour data centers, mémoires, semi-conducteurs, réseaux, infrastructures électriques. Certains pays exportateurs d’électronique ou de technologies avancées bénéficient directement de cette vague. Les chiffres de commerce extérieur peuvent donc paraître solides, mais cette solidité est parfois très concentrée.

La vraie question est simple : que reste-t-il si l’on retire l’effet IA ?

C’est peut-être le point le plus important pour les investisseurs. L’IA donne aujourd’hui un coup de fouet à l’investissement mondial. Mais ce coup de fouet ne garantit pas encore une révolution généralisée de la productivité. Il faut distinguer deux choses : construire l’infrastructure de l’IA et transformer réellement les entreprises grâce à l’IA. La première phase est visible, massive, mesurable. La seconde est plus lente, plus diffuse, plus incertaine.

L’adoption ne se décrète pas. Utiliser un assistant conversationnel pour résumer un texte, préparer une présentation ou automatiser quelques tâches ne veut pas dire qu’une entreprise a totalement repensé son organisation. Les vrais gains de productivité exigent des données propres, des systèmes compatibles, une gouvernance solide, des équipes formées, des processus revus, des contrôles internes et une capacité à fiabiliser les résultats. C’est beaucoup moins spectaculaire qu’une annonce de capex à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais c’est là que se joue la vraie création de valeur.

Les gains seront probablement très inégaux. Dans les logiciels, les médias, la cybersécurité, la publicité, la recherche pharmaceutique, la logistique ou certaines fonctions administratives, l’IA peut rapidement changer l’équation économique. Elle peut réduire les coûts, accélérer les cycles, améliorer les marges ou créer de nouveaux produits. Pour ces secteurs, ne pas investir serait presque une erreur stratégique.

Mais dans d’autres activités, l’effet sera plus lent. La restauration, les soins à la personne, la construction, certains services de santé ou les métiers très physiques ne verront pas leurs coûts baisser du jour au lendemain. L’IA pourra aider à planifier, optimiser, documenter ou assister. Elle ne remplacera pas instantanément le geste, la présence humaine ou la contrainte matérielle.

C’est là que le marché peut se tromper. Il valorise parfois l’IA comme une révolution rapide, globale et homogène. L’économie réelle sera probablement plus rugueuse : des gains massifs dans quelques secteurs, des gains corrects dans d’autres, et des effets limités dans une grande partie des services traditionnels.

Le risque n’est donc pas que l'IA soit inutile. Ce serait absurde. Le risque est que le marché extrapole trop vite. Qu’il confonde la vitesse de construction des infrastructures avec la vitesse de diffusion des gains de productivité. Qu’il valorise aujourd’hui des profits qui mettront plus longtemps que prévu à apparaître. Qu’il prenne un boom d’investissement pour une amélioration durable et généralisée du potentiel de croissance.

L'enjeu n’est pas de sortir du thème IA. Ce serait probablement trop radical. L’enjeu est de séparer les vrais bénéficiaires des simples passagers du récit. Les entreprises qui vendent les pelles et les pioches de l’IA ont déjà capté une part énorme de la valeur. La prochaine étape sera plus exigeante : il faudra identifier celles qui transforment réellement cette technologie en marges, en cash-flow et en avantage compétitif durable.

C’est un test beaucoup plus difficile.

Dans cette phase, les indicateurs à surveiller ne sont pas seulement les annonces de capex ou les commentaires enthousiastes des dirigeants. Il faut regarder les marges opérationnelles, le free cash-flow, le retour sur capital investi, la discipline bilancielle, la trajectoire des coûts énergétiques, les révisions de bénéfices et la capacité des clients à payer durablement pour ces nouveaux outils. L’IA ne doit pas seulement faire rêver les investisseurs. Elle doit finir par passer dans le compte de résultat.

Le scénario central n’est donc pas celui d’un marché qui s'effondre parce que trop d’entreprises IA lèvent trop d’argent. Wall Street a encore les moyens d’absorber ces opérations. La liquidité mondiale, les ETF, les rachats d’actions et la profondeur du marché américain restent des forces considérables.

Le vrai risque est plus subtil : une économie qui paraît robuste parce qu’elle est dopée par un cycle d’investissement très concentré, alors que la diffusion des gains de productivité reste encore partielle. Tant que les data centers se construisent, que les semi-conducteurs se vendent et que les géants du cloud investissent, le moteur tourne. Mais le jour où cette phase ralentira, il faudra que les gains de productivité prennent le relais. Sinon, le trou d’air pourrait être brutal.

L'IA est peut-être la grande révolution industrielle de notre époque. Mais même les grandes révolutions connaissent des excès, des retards, des déceptions et des phases de digestion. Le marché regarde aujourd’hui la fusée décoller. La vraie question est de savoir où elle atterrira, qui aura payé le carburant, et qui encaissera vraiment les profits.