La semaine écoulée a confirmé une fracture de plus en plus nette entre Wall Street et l'Europe. Aux États-Unis, les indices ont continué d'inscrire des records, portés par un regain d'appétit pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle et par une saison de résultats déjà riche en signaux favorables. En Europe, la dynamique est restée plus hésitante, le STOXX Europe 600 peinant à retrouver ses sommets annuels alors que la hausse du pétrole ravive les inquiétudes sur la croissance. Le blocage persistant du détroit d'Ormuz, après une réouverture avortée, a ramené le Brent à 105 USD et le WTI à 95 USD, soit une progression hebdomadaire d'environ 10%.



Pour l'heure, Wall Street choisit de regarder ailleurs. La vigueur des semi-conducteurs domine le récit de marché. L'indice SOX a aligné 18 séances de hausse consécutives, une série historique, soutenue par des publications robustes. SK Hynix anticipe une demande de mémoires supérieure à l'offre pendant trois ans, Texas Instruments a vu ses centres de données progresser d'environ 90% sur un an, et Intel a surpris par des prévisions très supérieures aux attentes. Sur le front monétaire, l'audition de Kevin Warsh, nommé pour succéder à Jerome Powell, a