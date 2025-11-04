Les investisseurs se sont levés du pied gauche ce matin. Ils redoutent une Fed plus belliciste que prévu et auraient aimé que les résultats de Palantir soient époustouflants au lieu de juste bons. La question de la valorisation et de la consanguinité du secteur de l'IA pose une nouvelle fois question. Mais depuis quelques mois, elle est régulièrement balayée par l'appât du gain. Sera-ce différent cette fois ? Aucune idée, mais on va quand même évoquer ce qui fâche.

Les entreprises qui annoncent des accords à deux chiffres en milliards de dollars dans le domaine de l'intelligence artificielle bénéficient toujours d'un coup d'accélérateur en Bourse. C'est le principe depuis des mois. Hier, c'était le tour d'Amazon, qui va fournir encore plus de capacités à OpenAI pour créer encore plus de vidéos amusantes mettant en scène votre voisin dans une position délicate ou touchantes avec des chatons en peignoir qui se font un câlin. Il faut espérer qu'OpenAI va finir par gagner des sous un jour ou sera en mesure de lever suffisamment d'argent dans les années à venir pour payer toutes ses factures, parce que tous les grands groupes technologiques occidentaux ont des monceaux de créances sur l'entreprise. Que se passerait-il en cas d'accident de parcours ? C'est la question que se pose la publication américaine de référence de la technologie, The Information, qui rappelle qu'OpenAI a besoin de 1 400 milliards de dollars pour mener ses projets à bien. Peut-être que l'entreprise est déjà to big to fail, c’est-à-dire trop grosse pour qu'on la laisse mourir ? En tout cas ses partenaires, de Microsoft à Amazon en passant par Nvidia et tutti quanti ont les poches bien pleines. Et puis Sam Altman inspire la confiance, avec sa tête de gendre idéal qui cache son côté vaguement inquiétant en donnant l'impression de savoir ce qu'il fait. Pour l'instant, l'argent coule à flots et l'histoire est suffisamment entêtante pour continuer à absorber la majeure partie de l'investissement mondial.

Les marchés aimeraient quand même avoir un peu de nouveauté dans la narration. Ils ont du mal à repartir après les records datant de la semaine dernière. Il faut dire que les valorisations atteintes par les entreprises laissent perplexe. Je suis allé regarder les capitalisations américaines ce matin (ici sur Zonebourse), pour me rafraîchir la mémoire. Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon, c'est 19 000 milliards de poids boursiers. Soit grosso modo un an de PIB chinois. Certes, je compare un peu des choux et des carottes, mais c'est pour donner une échelle. Mais le plus étonnant, c'est la colonne PER, c’est-à-dire le ratio de valorisation le plus basique qui soit. Le PER 2025 médian des 20 plus grosses entreprises américaines est de 34,6, contre une moyenne 10 ans de 18,6 pour le S&P 500. Je n'ai pas pris la moyenne parce qu'elle ressortait à 77 fois, à cause des valos décérébrées de Tesla (356) et de Palantir (465). Les entreprises les moins bien valorisées de la liste font partie des secteurs traditionnels. JPMorgan Chase (15,3) dans la banque, Exxon Mobil (17) dans le pétrole et Johnson & Johnson (17) dans la pharmacie. Est-ce que les multiples de Nvidia (46), Broadcom (87) ou Oracle (53) sont justifiés ? Actuellement, le marché répond par l'affirmative.

Ce qui ne l'empêche pas de faire une pause, donc, sans s'éloigner des records récents. Le Nasdaq 100 a grappillé 0,4% hier et flirte à nouveau avec les 26 000 points, tracté par la hausse de 4% d'Amazon. L'Europe est aussi dynamique qu'un poivrot un lendemain de cuite. Le Stoxx Europe 600 a mis fin à une mini-glissade qui s'est étendue sur quatre séances avec un rebond magistral de 0,07%. Le CAC 40 n'a même pas réussi cette prouesse et accuse cinq séances consécutives de baisse, mais de petite baisse.

L'actualité est dominée par une nouvelle salve de résultats d'entreprises. BP Plc, Ferrari, Telefónica ou Philips en Europe. AMD, Shopify, Uber, Arista Networks, Amgen ou Pfizer aux Etats-Unis plus tard dans la journée. Hier soir, Palantir a publié des résultats plus élevés que prévu, mais il en faut un peu plus pour justifier une valorisation faramineuse et une hausse de 394% en un an : le titre reculait de 4% post-séance. Ce qui est à la fois beaucoup et rien au regard des gains affichés par le prophète de l'IA. Sur l'agenda macro, la banque centrale d'Australie a laissé son taux directeur inchangé à 3,60%, comme prévu après la résurgence inflationniste dans le pays. Le durcissement de la politique monétaire dans certaines régions envoie des signaux négatifs sur les prochaines décisions de la Fed. Les financiers sont un peu inquiets pour leur pronostic de baisse des taux en décembre. C'est visible dans les contrats à terme et dans la remontée du taux du 10 ans US.

Le rapport JOLTS sur l'emploi aux Etats-Unis, qui aurait dû être publié aujourd'hui, ne le sera pas à cause du shutdown. De ce point de vue, il y a eu un frémissement à Washington après un mois de blocage. Quelques signes de progrès étaient visibles entre Démocrates et Républicains. Mais rien de très concret à ce stade.

L'ambiance est devenue un peu lourde sur les marchés d'Asie Pacifique, après la période récente d'insouciance. Le Japon perd une partie de son avance de la veille (-1,5%), tandis que Hong Kong rend 0,8%. La Corée du Sud prend un gros retour de bâton technologique, avec une baisse de 2,4% sur le KOSPI après que le régulateur se fut alarmé de l'engouement autour de SK Hynix, dont le titre a plus que triplé cette année. L'Inde, Taiwan et l'Australie perdent 0,4 à 1%. L'Europe est attendue en baisse, dans le sillage d'indicateurs avancés américains rouge vif.

Le CAC 40 perd 1,4% à 7 999 points à l'ouverture. Le SMI cède 0,4% à 12 182 points. Le Bel 20 abandonne 0,85% à 4 865 points.

Les temps forts économiques du jour

Le rapport JOLTS sur l'emploi aux Etats-Unis, qui aurait dû être publié aujourd'hui, ne le sera pas à cause du shutdown. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Academedia : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 90 à 125 SEK.

Airbus : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 231 à 250 EUR.

Amrize : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 42 CHF.

ArgenX : Piper Sandler & Co reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 820 à 930 USD.

Bossard Holding : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 CHF.

Crédit Agricole : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 17 à 16,50 EUR.

Fortum : BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 12,70 à 18,50 EUR.

Hermès International : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2510 à 2310 EUR.

Ilkka : Inderes passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours relevé de 4 à 4,50 EUR.

Kering : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 200 à 245 EUR.

Lem Holding : Research Partners AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 940 à 670 CHF.

LVMH : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 550 à 650 EUR.

Moncler : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 55 à 61 EUR.

Nexans : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 145 à 149 EUR.

Np3 : SEB Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 306 SEK.

Pluxee : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 17,50 à 17,70 EUR.

Ryanair : Peel Hunt passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 26 à 30,75 EUR.

Salvatore Ferragamo : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 3,50 à 5,10 EUR.

Sandoz Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 47,60 à 51,40 CHF. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 38 à 45 CHF.

Scor : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 30 à 27,50 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 34 à 33 EUR.

Sika : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 285 à 240 CHF.

Swedish Orphan Biovitrum : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 285 SEK à 370 SEK.

Técnicas Reunidas : JB Capital Markets passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 32,50 EUR.

Technip Energies : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 45 à 43 EUR.

TotalEnergies : Freedom Broker maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 75 à 73 USD.

Vicat : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 57 EUR à 66 EUR.

X-Fab Silicon : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 7,50 à 6 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.