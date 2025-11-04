Les entreprises qui annoncent des accords à deux chiffres en milliards de dollars dans le domaine de l'intelligence artificielle bénéficient toujours d'un coup d'accélérateur en Bourse. C'est le principe depuis des mois. Hier, c'était le tour d'Amazon, qui va fournir encore plus de capacités à OpenAI pour créer encore plus de vidéos amusantes mettant en scène votre voisin dans une position délicate ou touchantes avec des chatons en peignoir qui se font un câlin. Il faut espérer qu'OpenAI va finir par gagner des sous un jour ou sera en mesure de lever suffisamment d'argent dans les années à venir pour payer toutes ses factures, parce que tous les grands groupes technologiques occidentaux ont des monceaux de créances sur l'entreprise. Que se passerait-il en cas d'accident de parcours ? C'est la question que se pose la publication américaine de référence de la technologie, The Information, qui rappelle qu'OpenAI a besoin de 1 400 milliards de dollars pour mener ses projets à bien. Peut-être que l'entreprise est déjà to big to fail, c’est-à-dire trop grosse pour qu'on la laisse mourir ? En tout cas ses partenaires, de Microsoft à Amazon en passant par Nvidia et tutti quanti ont les poches bien pleines. Et puis Sam Altman inspire la confiance, avec sa tête de gendre idéal qui cache son côté vaguement inquiétant en donnant l'impression de savoir ce qu'il fait. Pour l'instant, l'argent coule à flots et l'histoire est suffisamment entêtante pour continuer à absorber la majeure partie de l'investissement mondial.
Les marchés aimeraient quand même avoir un peu de nouveauté dans la narration. Ils ont du mal à repartir après les records datant de la semaine dernière. Il faut dire que les valorisations atteintes par les entreprises laissent perplexe. Je suis allé regarder les capitalisations américaines ce matin (ici sur Zonebourse), pour me rafraîchir la mémoire. Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon, c'est 19 000 milliards de poids boursiers. Soit grosso modo un an de PIB chinois. Certes, je compare un peu des choux et des carottes, mais c'est pour donner une échelle. Mais le plus étonnant, c'est la colonne PER, c’est-à-dire le ratio de valorisation le plus basique qui soit. Le PER 2025 médian des 20 plus grosses entreprises américaines est de 34,6, contre une moyenne 10 ans de 18,6 pour le S&P 500. Je n'ai pas pris la moyenne parce qu'elle ressortait à 77 fois, à cause des valos décérébrées de Tesla (356) et de Palantir (465). Les entreprises les moins bien valorisées de la liste font partie des secteurs traditionnels. JPMorgan Chase (15,3) dans la banque, Exxon Mobil (17) dans le pétrole et Johnson & Johnson (17) dans la pharmacie. Est-ce que les multiples de Nvidia (46), Broadcom (87) ou Oracle (53) sont justifiés ? Actuellement, le marché répond par l'affirmative.
Ce qui ne l'empêche pas de faire une pause, donc, sans s'éloigner des records récents. Le Nasdaq 100 a grappillé 0,4% hier et flirte à nouveau avec les 26 000 points, tracté par la hausse de 4% d'Amazon. L'Europe est aussi dynamique qu'un poivrot un lendemain de cuite. Le Stoxx Europe 600 a mis fin à une mini-glissade qui s'est étendue sur quatre séances avec un rebond magistral de 0,07%. Le CAC 40 n'a même pas réussi cette prouesse et accuse cinq séances consécutives de baisse, mais de petite baisse.
L'actualité est dominée par une nouvelle salve de résultats d'entreprises. BP Plc, Ferrari, Telefónica ou Philips en Europe. AMD, Shopify, Uber, Arista Networks, Amgen ou Pfizer aux Etats-Unis plus tard dans la journée. Hier soir, Palantir a publié des résultats plus élevés que prévu, mais il en faut un peu plus pour justifier une valorisation faramineuse et une hausse de 394% en un an : le titre reculait de 4% post-séance. Ce qui est à la fois beaucoup et rien au regard des gains affichés par le prophète de l'IA. Sur l'agenda macro, la banque centrale d'Australie a laissé son taux directeur inchangé à 3,60%, comme prévu après la résurgence inflationniste dans le pays. Le durcissement de la politique monétaire dans certaines régions envoie des signaux négatifs sur les prochaines décisions de la Fed. Les financiers sont un peu inquiets pour leur pronostic de baisse des taux en décembre. C'est visible dans les contrats à terme et dans la remontée du taux du 10 ans US.
Le rapport JOLTS sur l'emploi aux Etats-Unis, qui aurait dû être publié aujourd'hui, ne le sera pas à cause du shutdown. De ce point de vue, il y a eu un frémissement à Washington après un mois de blocage. Quelques signes de progrès étaient visibles entre Démocrates et Républicains. Mais rien de très concret à ce stade.
L'ambiance est devenue un peu lourde sur les marchés d'Asie Pacifique, après la période récente d'insouciance. Le Japon perd une partie de son avance de la veille (-1,5%), tandis que Hong Kong rend 0,8%. La Corée du Sud prend un gros retour de bâton technologique, avec une baisse de 2,4% sur le KOSPI après que le régulateur se fut alarmé de l'engouement autour de SK Hynix, dont le titre a plus que triplé cette année. L'Inde, Taiwan et l'Australie perdent 0,4 à 1%. L'Europe est attendue en baisse, dans le sillage d'indicateurs avancés américains rouge vif.
Le CAC 40 perd 1,4% à 7 999 points à l'ouverture. Le SMI cède 0,4% à 12 182 points. Le Bel 20 abandonne 0,85% à 4 865 points.
Les temps forts économiques du jour
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1514 USD
- Once d'or : 3 992USD
- Brent : 64,69 USD
- Spread Bund / OAT : 78 points (-1,2%)
- VIX : 17,17 (-0,3%)
- 10 ans US : 4,106%
- Bitcoin : 106 817 USD
Les principaux changements de recommandations
- Academedia : ABG Sundal Collier passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 90 à 125 SEK.
- Airbus : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 231 à 250 EUR.
- Amrize : Oddo BHF démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 42 CHF.
- ArgenX : Piper Sandler & Co reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 820 à 930 USD.
- Bossard Holding : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 185 à 186 CHF.
- Crédit Agricole : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 17 à 16,50 EUR.
- Fortum : BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 12,70 à 18,50 EUR.
- Hermès International : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2510 à 2310 EUR.
- Ilkka : Inderes passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours relevé de 4 à 4,50 EUR.
- Kering : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 200 à 245 EUR.
- Lem Holding : Research Partners AG maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 940 à 670 CHF.
- LVMH : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 550 à 650 EUR.
- Moncler : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 55 à 61 EUR.
- Nexans : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 145 à 149 EUR.
- Np3 : SEB Bank démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 306 SEK.
- Pluxee : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 17,50 à 17,70 EUR.
- Ryanair : Peel Hunt passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 26 à 30,75 EUR.
- Salvatore Ferragamo : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 3,50 à 5,10 EUR.
- Sandoz Group : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 47,60 à 51,40 CHF. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 38 à 45 CHF.
- Scor : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 30 à 27,50 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 34 à 33 EUR.
- Sika : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 285 à 240 CHF.
- Swedish Orphan Biovitrum : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 285 SEK à 370 SEK.
- Técnicas Reunidas : JB Capital Markets passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 32,50 EUR.
- Technip Energies : Berenberg reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 45 à 43 EUR.
- TotalEnergies : Freedom Broker maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 75 à 73 USD.
- Vicat : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 57 EUR à 66 EUR.
- X-Fab Silicon : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 7,50 à 6 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Stellantis a résilié son accord d'achat de matériaux pour batteries avec Novonix.
- Edenred dévoile un plan stratégique et des objectifs sur la période 2025/2028.
- Biomérieux abaisse son objectif de croissance.
- Un placement de titres Ayvens a été réalisé.
- Beneteau vise un retour à la rentabilité au second semestre.
- Coface annonce une baisse de ses bénéfices sur neuf mois.
- Vicat confirme ses perspectives 2025 de chiffre d'affaires et d'EBITDA.
- Valeo et 2CRSi s’associent pour développer des solutions innovantes de refroidissement immersif pour les centres de données de périphérie.
- Valneva cesse le développement de son candidat vaccin de deuxième génération contre le virus Zika.
- Argan livre un entrepôt de 9 000 m2 près de Lens.
- Vente-Unique s'attaque au marché scandinave.
- Hydrogen Refueling Solutions ouvre une filiale à Dubaï.
- Abivax publie des données issues de la phase III ABTECT avec Obefazimod, qui démontrent une amélioration significative de la qualité de vie chez les patients atteints de rectocolite hémorragique.
- Namr et Eurasia décalent leurs publications.
- Advicenne a déposé le dossier d’enregistrement de Sibnayal auprès de la FDA.
- Klarsen lance une augmentation de capital via des ABSA.
- Haffner Energy se finance avec un dispositif dilutif OCEANE-BSA souscrit auprès d'Alpha Blue Ocean.
- Vergnet, la penny-stock la plus basse du marché français, va regrouper ses actions à raison de 7 600 pour 1.
- Les principales publications du jour : Biomérieux, Rubis, Bénéteau, Oeneo, Cerinnov, Artea, Transgène, Delfingen, Maat Pharma, HiPay… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Telefonica confirme ses prévisions pour l'année.
- Philips confirme ses objectifs 2025.
- Geberit enregistre une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au troisième trimestre.
- Associated British Foods affiche une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires.
- OC Oerlikon voit ses entrée de commandes progresser au T3.
- Domino's Pizza affiche une hausse de ses ventes au troisième trimestre.
- Georg Fischer présente ses objectifs à moyen terme.
- AstraZeneca obtient le feu vert des actionnaires pour son introduction à la Bourse de New York.
- Orsted signe un accord pour céder 50% de sa participation dans Hornsea 3 à Apollo pour 6,5 MdsUSD.
- Novo Nordisk estime que les accusations de Pfizer contre l'offre de Metsera sont "sans fondement".
- Heineken émet des obligations en deux tranches à hauteur de 1,3 milliard d'euros.
- Kinepolis rachète Emagine Entertainment pour 105 millions de dollars.
- Schaeffler cède son activité turbocompresseurs en Chine.
- Basilea obtient un paiement d'étape de 30 millions de dollars.
- Nokia va quitter la bourse de Paris, un héritage du rachat d'Alcatel.
- John Wood a indiqué que les démarches progressent bien pour obtenir les autorisations nécessaires à la vente de sa participation de 50% dans RWG à Siemens Energy, dans le cadre d’un accord de 135 millions de dollars.
- Les principales publications du jour : BP Plc, Ferrari, Telefónica, Philips, Geberit, Associated British Foods, Coloplast, AIB Group, Investment AB Latour, Fresenius Medical Care, Nemetschek, FinecoBank…
D'Amérique du Nord
- Valeurs en hausse post-séance après leurs trimestriels : Fabrinet (+12%), Hims & Hers (+6%)…
- Valeurs en baisse post-séance après leurs trimestriels : Palantir (-4,3%), Vertex (-4%), Williams Companies (-2,5%)…
- Les conseillers de Trump ont torpillé les projets d'export de puces Nvidia vers la Chine, selon le WSJ.
- OpenAI a signé un accord de 38 milliards de dollars avec Amazon, dont le cours s'envole encore.
- Starbucks cède 60% de ses activités en Chine à Boyu pour 4 MdsUSD.
- Netflix serait en pourparlers pour obtenir une licence pour les podcasts vidéo distribués par iHeartMedia, afin de concurrencer directement YouTube, a appris Bloomberg.
- Ingersoll Rand acquiert Transvac Systems.
- Diamondback Energy va vendre 670 millions de dollars d'actifs.
- Tesla visé par une plainte après un accident mortel impliquant une Model S.
- Les principales publications du jour : AMD, Shopify, Uber, Arista Networks, Amgen, Pfizer, Eaton Corporation, Spotify, Marriott International, Thomson Reuters, Apollo Global Management, Zoetis …
D'Asie et d'ailleurs
- Nintendo relève ses prévisions.
- Aramco a publié au-dessus des attentes.
- Samsung SDI en pourparlers avec Tesla pour fournir des batteries de stockage d'énergie.
- LG Chem et Sinopec s'associent pour développer des matériaux de nouvelle génération pour les batteries sodium-ion.
- Les principales publications du jour : State Bank of India, Mitsubishi Corporation, NTT, Mahindra & Mahindra, Marubeni, Embraer…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les prochains objectifs de domination de la Chine : les robots, les fusées et les satellites en orbite basse (The Information, en anglais).
- Le monde selon John Irving (Ne York Times, en anglais).
- Cheap chip : la Chine offre à ses géants technologiques une énergie bon marché pour stimuler les puces IA nationales (Financial Times, en anglais).
- Pékin a mis sa tête à prix 120 000 euros : entretien à Londres avec Carmen Lau (XXI).
- De si précieuses controverses… (Aeon, en anglais).
- La "Trumpette" milliardaire australienne Gina Rinehart tire profit de la lutte pour les terres rares (Bloomberg, en anglais).
- Wall Street commence à flipper à cause de plusieurs cas de fraudes sur prêts (Wall Street Journal, en anglais).
- Vous n'avez rien à cacher? Tant mieux, car tous vos déplacements sont à vendre en ligne (L'Echo).
- Les autocollants de football woke font le buzz en Grande-Bretagne (The Economist, en anglais).
- La carrière de DJ de David Solomon est-elle en train de s'effondrer ? (FT Alphaville, en anglais).