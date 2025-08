IAG : dans le rouge avec une dégradation de broker

IAG perd plus de 1% et sous-performe ainsi une tendance légèrement positive à Londres, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente', malgré un objectif de cours remonté de 285 à 350 pence.



'IAG a réalisé une solide performance au premier semestre 2025, mais nous sommes prudents quant au ralentissement potentiel de la croissance des bénéfices et nous considérons que le risque est orienté à la baisse', explique le broker.