Le spécialiste des technologies d'accélération de particules et fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer a annoncé l'entrée en vigueur d'un contrat avec l'Instituto Português de Oncologia do Porto FG.
L'accord porte sur l'installation de deux solutions compactes de protonthérapie Proteus ONE.
Signé en avril dernier, ce contrat entre en vigueur à l'issue d'un examen légal approfondi de la procédure de sélection par le Tribunal de Contas portugais (Cour des comptes). L'accord conclu entre IPO-Porto et IBA comprend également une période de services d'exploitation et de maintenance assurés par IBA.
KBC Securities détaille qu'une semaine après avoir annoncé la signature d'un contrat pour un système P1 au Brésil, IBA dévoile deux contrats P1 supplémentaires au Portugal.
Le broker rappelle que le prix moyen d'une solution P1, contrat de maintenance inclus, oscille entre 35 et 45 millions d'euros, ce qui implique une valeur totale du contrat d'environ 70 à 90 millions d'euros.
Les analystes estiment qu'IBA réalise un très bon début d'année, avec 5 ventes de systèmes P1 écoulés en 2026. Et sur les 18 derniers mois, la société a vendu 17 systèmes, ce qui reflète une dynamique très solide expliquent-ils. KBC Securities pense que cette tendance est en partie portée par les récentes publications cliniques positives en faveur de la protonthérapie.
La recommandation est à l'achat, avec une cible de cours de 18 euros.
Ion Beam Applications, SA (IBA) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de diagnostic et de traitement du cancer. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements et systèmes de diagnostic et de traitement thérapeutique (89,4%) : équipements de protonthérapie (59,8% du CA ; n° 1 mondial) et accélérateurs de particules (40,2%) utilisés dans la production de radioisotopes (cyclotrons) et dans le développement de solutions de stérilisation et d'ionisation (Rhodotron®) ;
- équipements et solutions de dosimétrie (10,6% ; n° 1 mondial) : instruments de mesure et d'analyse des doses de radiation en radiothérapie et imagerie médicale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Belgique (2,3%), Etats-Unis (34%), Chine (11,6%), Allemagne (6,5%), Inde (5,8%) et autres (39,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.