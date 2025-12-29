Iberdrola étend le système photovoltaïque de Sydney Markets
Iberdrola Australia annonce s'associer à nouveau à Sydney Markets, le plus grand centre de distribution alimentaire d'Australie, pour continuer à étendre l'un des plus grands systèmes photovoltaïque de l'hémisphère sud.
Publié le 29/12/2025 à 10:17
Iberdrola promeut l'électrification des marchés de Sydney depuis plus de 10 ans, en concevant, en fournissant et en mettant en service 5 projets solaires totalisant 3,2 MW (incluant des systèmes de toiture et des structures d'ombre solaire au Flemington Market).