Iberdrola grimpe après ses résultats et relève ses prévisions
Publié le 28/10/2025 à 10:24
|09:40
|Iberdrola enregistre une baisse de 3 % de son bénéfice net sur neuf mois
|RE
|08:58
|Espagne : Les valeurs à surveiller le 28 octobre
|RE
|08:52
|Le bénéfice net publié d'Iberdrola recule de 3% sur neuf mois
|RE
|08:44
|Iberdrola affiche un bénéfice net ajusté de 5,11 milliards d'euros sur neuf mois
|RE
|08:42
|Iberdrola prévoit un acompte sur dividende brut d'au moins 0,250 EUR par action en 2025
|RE
|08:39
|Iberdrola : un bénéfice net non ajusté de 5,31 milliards d'euros sur neuf mois
|RE
|24/10
|Actions espagnoles : facteurs à surveiller le 24 octobre
|RE
|22/10
|IBERDROLA SA : Deutsche Bank neutre sur le dossier
|ZD
|21/10
|IBERDROLA SA : JP Morgan est neutre
|ZD
|21/10
|Iberdrola, Endesa et Naturgy souhaitent prolonger la durée de vie de la centrale nucléaire d'Almaraz
|RE
|20/10
|Actions espagnoles : facteurs à surveiller le 20 octobre
|RE
|17/10
|Baisse de 0,8% de la production nette d'électricité d'Iberdrola au 3e trimestre
|RE
|16/10
|Cox d'Espagne prévoit d'investir 6,4 milliards de dollars d'ici 2028, avec un accent sur le Mexique
|RE
|16/10
|Neoenergia (Iberdrola) et Nexus Ligas signent un contrat PPA de 10 ans pour l'autoproduction d'énergie éolienne
|RE
|16/10
|Iberdrola cherche à céder 49 % du parc éolien East Anglia Two au Royaume-Uni, selon Cinco Días
|RE
|16/10
|Iberdrola cherche à céder 49 % du parc éolien East Anglia Two au large des côtes britanniques, selon Cinco Dias
|RE
|16/10
|Actions espagnoles : Les facteurs à surveiller le 16 octobre
|RE
|15/10
|Iberdrola acquiert le projet de stockage d'énergie par batterie Tungkillo en Australie-Méridionale pour environ 280 millions d'euros
|CI
|15/10
|Iberdrola acquiert un projet de stockage par batteries en Australie
|RE
|15/10
|Actions espagnoles : facteurs à surveiller ce 15 octobre
|RE
IBERDROLA AFFINE SA STRATÉGIE 2025-2028 : les réseaux restent au coeur de la feuille de route
Le 25 septembre 2025 à 10:37
Pourquoi la cotation de Iberdrola a été suspendue presque toute la séance ?
Trader
