Iberdrola grimpe après ses résultats et relève ses prévisions

Iberdrola s'arroge près de 1,5% à la Bourse de Madrid après la publication d'un résultat net ajusté de 5,12 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2025, en progression de 16,6% sur un an. Le bénéfice net publié s'établit à 5,31 MdEUR, en repli de 3% sur un an, pénalisé par une hausse des charges d'exploitation (+36%) et la baisse de l'EBITDA, à 12,44 MdEUR contre 13,27 MdEUR en 2024 (-6,3%). Le chiffre d'affaires progresse légèrement de 2,3% à 33,86 MdEUR, tiré par les activités de réseaux, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Le groupe souligne une nette amélioration du résultat opérationnel courant (EBIT ajusté), en hausse de 5,9% à 7,79 MdEUR. Le free cash flow opérationnel atteint 9,75 MdEUR, en croissance de 10% sur un an, ce qui a permis une réduction de 3,2 MdEUR de la dette nette ajustée, ramenée à 48,5 MdEUR au 30 septembre 2025. La rentabilité est soutenue par la bonne performance des réseaux, dont l'EBITDA bondit de 26% à 6,13 MdEUR, tandis que l'EBITDA des énergies renouvelables et clients recule de 11%, pénalisé par des prix plus faibles et des charges ponctuelles en Ibérie. Iberdrola relève sa prévision de bénéfice net ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2025. Le groupe vise désormais une croissance à deux chiffres, avec un objectif supérieur à 6,2 MdEUR, voire 6,6 MdEUR en intégrant les effets exceptionnels liés aux coûts régulés aux États-Unis.