Iberdrola annonce lancer une offre publique d'achat (OPA) sur les 16,2% du capital de Neoenergia qu'il ne détient pas encore, ce qui permettrait au groupe énergétique espagnol de contrôler 100% de sa filiale brésilienne et de la retirer de la cote.
Il propose le même prix que celui payé à son partenaire PREVI le 31 octobre dernier, soit 32,5 reais brésiliens par action, plus les intérêts officiels à partir de cette date : un décaissement total d'environ 1030 millions d'euros est ainsi attendu.
"Cette transaction simplifiera la structure de Neoenergia, offrant à ses activités et à son financement une plus grande flexibilité et réduisant les coûts liés au maintien de la négociation des actions sur le marché", explique Iberdrola.
Principal fournisseur d'électricité au Brésil, Neoenergia est présent dans 18 Etats et dans le district fédéral, desservant 40 millions de personnes dans le pays. Il dispose de 3800 MW de production renouvelable, principalement hydroélectrique.
Iberdrola, S.A. figure parmi les 1ers producteurs et distributeurs espagnols d'énergie. En outre, le groupe est le 1er producteur mondial d'énergie éolienne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution d'électricité et de gaz naturel (44,9%) ;
- transmission et distribution d'électricité et de gaz naturel (36%) ;
- production d'électricité et d'énergies renouvelables (19,1%) : 238 164 GWh produits en 2024 et répartis par pays entre Espagne (89 060 GWh), Brésil (80 922 GWh), Royaume Uni (37 642 GWh), et Etats-Unis (30 540 GWh).
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (37,6%), Brésil (20,2%), Etats-Unis (17,2%), Royaume Uni (17,1%), Mexique (3,8%) et autres (4,1%).
