Iberdrola lance une OPA sur sa filiale brésilienne Neoenergia

Iberdrola annonce lancer une offre publique d'achat (OPA) sur les 16,2% du capital de Neoenergia qu'il ne détient pas encore, ce qui permettrait au groupe énergétique espagnol de contrôler 100% de sa filiale brésilienne et de la retirer de la cote.



Il propose le même prix que celui payé à son partenaire PREVI le 31 octobre dernier, soit 32,5 reais brésiliens par action, plus les intérêts officiels à partir de cette date : un décaissement total d'environ 1030 millions d'euros est ainsi attendu.



"Cette transaction simplifiera la structure de Neoenergia, offrant à ses activités et à son financement une plus grande flexibilité et réduisant les coûts liés au maintien de la négociation des actions sur le marché", explique Iberdrola.



Principal fournisseur d'électricité au Brésil, Neoenergia est présent dans 18 Etats et dans le district fédéral, desservant 40 millions de personnes dans le pays. Il dispose de 3800 MW de production renouvelable, principalement hydroélectrique.