Iberdrola met la main sur un nouveau parc éolien en Italie

Iberdrola annonce avoir conclu un accord pour acquérir un parc éolien d'une capacité installée de 40 MW, situé dans la région italienne de Basilicate, auprès de Belenergia, groupe italien d'énergies renouvelables, et de RGREEN INVEST, société d'investissement française.

L'actif, mis en service en 2018 et bénéficiant d'un dispositif de rémunération à long terme garantissant des flux de trésorerie stables, est situé à proximité du complexe Lucania, où Iberdrola développe différentes centrales actuellement en construction.



Cette centrale s'ajoute également au complexe Etruria, qui dispose déjà d'une capacité de 174 MW, ainsi qu'à Fenix, un projet solaire photovoltaïque de 243 MW, le plus grand à ce jour en Italie, portant Iberdrola à environ 450 MW de capacité renouvelable installée dans le pays.



La transaction, qui reste soumise aux conditions de clôture habituelles, renforce le portefeuille du groupe énergétique espagnol dans la région et souligne son engagement ferme à poursuivre sa croissance en Italie.



Elle est également pleinement alignée sur son plan stratégique, qui se concentre sur des projets de production "bénéficiant de contrats à long terme dans des pays disposant de solides notations de crédit et de cadres réglementaires stables, prévisibles et attractifs".