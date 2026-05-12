Iberdrola met la main sur un nouveau parc éolien en Italie
Iberdrola annonce avoir conclu un accord pour acquérir un parc éolien d'une capacité installée de 40 MW, situé dans la région italienne de Basilicate, auprès de Belenergia, groupe italien d'énergies renouvelables, et de RGREEN INVEST, société d'investissement française.
L'actif, mis en service en 2018 et bénéficiant d'un dispositif de rémunération à long terme garantissant des flux de trésorerie stables, est situé à proximité du complexe Lucania, où Iberdrola développe différentes centrales actuellement en construction.
Cette centrale s'ajoute également au complexe Etruria, qui dispose déjà d'une capacité de 174 MW, ainsi qu'à Fenix, un projet solaire photovoltaïque de 243 MW, le plus grand à ce jour en Italie, portant Iberdrola à environ 450 MW de capacité renouvelable installée dans le pays.
La transaction, qui reste soumise aux conditions de clôture habituelles, renforce le portefeuille du groupe énergétique espagnol dans la région et souligne son engagement ferme à poursuivre sa croissance en Italie.
Elle est également pleinement alignée sur son plan stratégique, qui se concentre sur des projets de production "bénéficiant de contrats à long terme dans des pays disposant de solides notations de crédit et de cadres réglementaires stables, prévisibles et attractifs".
Iberdrola, S.A. figure parmi les 1ers producteurs et distributeurs espagnols d'énergie. En outre, le groupe est le 1er producteur mondial d'énergie éolienne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production et vente d'électricité et de gaz naturel (41,5%) ;
- transmission et distribution d'électricité et de gaz naturel (39,2%) : 255 976 GWh d'électricité vendus en 2025 et répartis par pays entre Espagne (91 641 GWh), Brésil (80 182 GWh), Royaume-Uni (46 490 GWh) et Etats-Unis (37 663 GWh), et 66 282 GWh de gaz vendus aux Etats-Unis ;
- production d'électricité et d'énergies renouvelables (19,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (36,2%), Brésil (19,9%), Etats-Unis (18,7%), Royaume-Uni (16,3%), Mexique (3%) et autres (5,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.