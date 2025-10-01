Iberdrola : Oddo BHF reste positif après un roadshow

Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 18,7 euros sur Iberdrola, après un roadshow avec la direction du groupe énergétique espagnol défini selon lui le mieux par les mots 'résilience, croissance et anglosaxon'.



'La stratégie détaillée le 24 septembre dernier illustre pleinement ces trois termes', estime l'analyste, pointant ainsi un plan d'affaires qui fait la part belle aux investissements de réseaux essentiellement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.



D'après Oddo BHF, Iberdrola va ainsi profiter au cours des trois prochaines années, à minima, d'une visibilité élevée, de retours sur fonds propres attractifs (9,5% en moyenne) et d'une croissance liée à l'accélération de ses investissements.



'Cette équation gagnante, devrait, en toute logique, induire une réévaluation des multiples de valorisation du groupe, compte tenu du poids majoritaire des activités régulées dans la construction de l'EBITDA en 2028', ajoute l'analyste.