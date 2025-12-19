Iberdrola réalise l'acquisition du parc éolien d'Ararat en Australie
Publié le 19/12/2025 à 10:16
Iberdrola développe ainsi sa présence dans le Victoria et renforce sa capacité à fournir des contrats à de grands clients avec sa propre capacité de production.
Cette transaction accélérera la croissance d'Iberdrola en Australie, un marché où l'entreprise prévoit d'investir 1 milliard d'euros d'ici 2028.
Cette annonce intervient après l'acquisition réussie par Iberdrola de Tungkillo BESS et l'attribution du statut de partenaire de développement à VicGrid pour développer la portion victorienne de l'Interconnecteur Victoria New South Wales (VNI West).