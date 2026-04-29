Iberdrola révise à la hausse ses prévisions de bénéfice net pour 2026

Au premier trimestre 2026, l'EBITDA ajusté d'Iberdrola s'élève à 4,1 milliards d'euros en hausse de 2,4%, grâce à l'activité Réseaux comme principal moteur de performance. La croissance du résultat net ajusté est de 11,4% à 1,865 MdEUR. Le bénéfice net, en revanche, a reculé de 14,6% sur un an à 1,711 MdsEUR. Cette baisse s'explique par la comparaison avec l'année précédente qui incluait des éléments exceptionnels (plus-values de cession). C'est pourquoi l'action du géant espagnol de l'énergie recule de 1,81% à 19,80 EUR ce mercredi.

RBC explique que ce résultat net publié de 1,711 MdEUR exclut 66 MEUR d'ajustements liés à la transaction au Mexique et 88 MEUR d'abattements fiscaux (capital allowances) au Royaume-Uni. Iberdrola a finalisé la vente d'une immense partie de ses actifs au Mexique (principalement des centrales à gaz) au gouvernement mexicain pour environ 6 MdsUSD.



Jefferies souligne que l'Ebitda ajusté a dépassé 2% le consensus des analystes et de 7% pour le résultat net ajusté.



Sur ce premier trimestre, les ventes restent stables à 12,01 MdsEUR.



Sur cette période de trois mois, le producteur et distributeur espagnols d'énergie a enregistré globalement de solides résultats, galvanisé par une robuste performance de l'activité Réseaux, particulièrement au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, ce qui a permis de stabiliser et de faire croître les revenus récurrents.



Pour Oddo BHF, "ces résultats du premier trimestre ont été principalement portés par les flux continus d'investissements dans l'activité réseaux, soutenus par des révisions tarifaires positives enregistrées tout au long de l'année 2025. Cela a permis de compenser la hausse des coûts accessoires, la baisse des prix dans l'activité intégrée en Espagne (Iberia) ainsi que des ressources éoliennes plus faibles sur presque tout le territoire européen". Le broker a maintenu sa recommandation surperformance sur Iberdrola avec un objectif de cours inchangé à 22,2 EUR.



Sur ce trimestre, Iberdrola a engagé 14,5 MdsEUR. Les deux tiers de cette somme ont été investis dans les Réseaux, dont plus de 50% ont été fléchés vers le Royaume-Uni et les Etats-Unis.



La valeur des actifs régulés dans les Réseaux a augmenté de 8%, pour atteindre environ 53 MdsEUR. Cette dynamique est portée par une croissance à deux chiffres au Royaume-Uni.



Précisément, un tiers des investissements dans les Réseaux a été alloué spécifiquement au transport (lignes haute tension), afin d'atteindre une base d'actifs de 14,2 MdsEUR pour cette seule activité.



3 300 MW de nouvelles capacités de production ont été ajoutés en un an, dont près de 60% en éolien (terrestre et en mer).



Pour Ignacio Galán, président exécutif d'Iberdrola, "la crise actuelle démontre une fois de plus le besoin urgent d'améliorer la sécurité énergétique, l'autonomie stratégique et la compétitivité grâce à l'électrification. Cela générera des opportunités d'investissement supplémentaires alors que nous contribuons à bâtir des systèmes énergétiques plus résilients et durables".



Iberdrola booste son dividende



Suite à cette publication trimestrielle, Iberdrola prévoit désormais une hausse de plus de 8% de son résultat net ajusté (en excluant les plus-values liées à la rotation d'actifs). Cette amélioration des prévisions de profit devrait entraîner une augmentation proportionnelle du dividende final pour l'année. Le groupe espagnol anticipait auparavant une progression d'environ 6% à plus de 6,6 MdsEUR.



Un dividende complémentaire de 0,427 EUR par action sera proposé, sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale des Actionnaires. Ajouté à l'acompte sur dividende de 0,253 EUR par action, le dividende total s'élève à 0,680 EUR par action au titre de l'exercice 2025, soit une hausse de 6,3 % par rapport aux 0,640 EUR par action versés en 2024. Cette progression est en ligne avec la croissance du bénéfice par action.