Iberdrola : UBS maintient son conseil et son objectif

UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 17,3 E. 'L'entreprise vise une croissance annuelle à un chiffre élevé du bénéfice net ajusté ; nous sommes légèrement en avance à 10 % ; nous voyons une marge de progression et des surprises sur le consensus de 7 %' indique UBS.



Au cours actuel, le PER 2025 du titre ressort à environ 16 fois avec un rendement de près de 4%.