Publié le 25/09/2025 à 15:27
Au cours actuel, le PER 2025 du titre ressort à environ 16 fois avec un rendement de près de 4%.
15:03
IBERDROLA, S.A. : Morningstar révise sa recommandation à neutre
IBERDROLA AFFINE SA STRATÉGIE 2025-2028 : les réseaux restent au coeur de la feuille de route
Le 25 septembre 2025 à 10:37
Pourquoi la cotation de Iberdrola a été suspendue presque toute la séance ?
