IBM a entraîné avec l'ESA des modèles d'IA pour analyser inondations et incendies

IBM a annoncé mercredi avoir entraîné en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA) une série de modèles d'IA à partir d'une nouvelle base de données, avec l'objectif de permettre aux chercheurs d'analyser les crues extrêmes et les incendies de forêt.



Le groupe technologique américain explique que la base de données baptisée "ImpactMesh" a été conçue afin de fusionner des modèles de fondation géospatiaux pré-entraînés à partir d'images satellites multi temporelles avant/après et à partir de données de différentes modalités.



Sachant que les inondations et les incendies de forêt ont représenté près de la moitié des catastrophes naturelles enregistrées au cours de la dernière décennie, avec des événements qui tendent à s'aggraver avec le réchauffement climatique, les modèles d'IA entraînés sur ImpactMesh pourraient être utilisés pour toute une série d'applications, depuis la planification de la réponse immédiate après une catastrophe jusqu'à l'évaluation des dégâts et la détermination des endroits où reconstruire (et ceux où ne pas reconstruire), explique-t-il dans un communiqué.



En plus d'ImpactMesh, IBM et l'ESA ont annoncé le lancement de TerraKit, un logiciel open source qui facilite la création de bases de données géospatiales et l'optimisation des modèles d'IA à partir des informations les plus récentes.



Les modèles multimodaux TerraMind optimisés, ainsi qu'ImpactMesh, doivent être disponibles sur Hugging Face sous une licence Apache 2.0 permissive, afin que les chercheurs puissent approfondir ces travaux et améliorer la manière de suivre les catastrophes naturelles et d'y réagir.