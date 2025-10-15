IBM annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir Cognitus, fournisseur de services SAP S/4HANA et partenaire SAP Gold reconnu pour ses solutions sectorielles basées sur l'intelligence artificielle. Cette opération vise à renforcer les capacités d'IBM dans les secteurs complexes et réglementés tels que l'aéronautique, l'énergie et l'industrie manufacturière.
Fondée en 2002 et basée à Dallas, Cognitus apporte plus de 20 ans d'expertise SAP et une suite de logiciels propriétaires, dont CIS-GovCon, CLM et Real-Time Billing, conçus pour automatiser et sécuriser les processus de transformation SAP.
Neil Dhar, associé directeur d'IBM Consulting Americas, souligne que 'Cognitus apporte une expertise sectorielle approfondie et des technologies d'IA qui améliorent l'efficacité des déploiements SAP'. Pat Sathi, directeur général de Cognitus, indique que ce rapprochement permettra 'd'accélérer l'innovation et d'élargir la portée mondiale' de ses solutions.
Les conditions financières de l'acquisition n'ont pas été divulguées.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
Investisseur
Globale
Qualité
