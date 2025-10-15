IBM acquiert Cognitus pour accélérer les transformations SAP à l'échelle mondiale

IBM annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir Cognitus, fournisseur de services SAP S/4HANA et partenaire SAP Gold reconnu pour ses solutions sectorielles basées sur l'intelligence artificielle. Cette opération vise à renforcer les capacités d'IBM dans les secteurs complexes et réglementés tels que l'aéronautique, l'énergie et l'industrie manufacturière.



Fondée en 2002 et basée à Dallas, Cognitus apporte plus de 20 ans d'expertise SAP et une suite de logiciels propriétaires, dont CIS-GovCon, CLM et Real-Time Billing, conçus pour automatiser et sécuriser les processus de transformation SAP.



Neil Dhar, associé directeur d'IBM Consulting Americas, souligne que 'Cognitus apporte une expertise sectorielle approfondie et des technologies d'IA qui améliorent l'efficacité des déploiements SAP'. Pat Sathi, directeur général de Cognitus, indique que ce rapprochement permettra 'd'accélérer l'innovation et d'élargir la portée mondiale' de ses solutions.



Les conditions financières de l'acquisition n'ont pas été divulguées.