IBM avertit sur ses résultats de 2e trimestre, la sanction est rude

IBM a annoncé mardi que ses résultats de 2ème trimestre n'atteindraient pas les prévisions établies par Wall Street, une contre-performance que le groupe informatique américain attribue à une soudaine réorientation des budgets de ses clients, qui ont préféré l'achat de matériel ces derniers mois afin d'éviter de futures hausses de prix, délaissant ainsi ses logiciels et systèmes.

Pour les trois mois clos fin juin, Big Blue dit n'attendre qu'un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 17,2 milliards de dollars, là où le consensus des analystes visait jusqu'ici un chiffre situé autour de 17,85 milliards.



Quant au bénéfice par action (BPA), il devrait ressortir à 2,93 dollars hors éléments exceptionnels, en augmentation de 5%, mais bien en dessous de la moyenne de 3,02 dollar anticipée par le marché.



Dans sa lettre adressée aux investisseurs, Arvind Krishna, le PDG du groupe d'Armonk (New York) justifie ce décalage par plusieurs facteurs clé, à commencer par une réorientation massive et imprévue des dépenses de ses clients vers l'achat de serveurs, de stockage et de mémoire afin de sécuriser leur approvisionnement avant des hausses de prix attendues et face à des contraintes liées à leur chaîne logistique.



Un raté d'exécution interne, en plus d'un choc budgétaire chez les clients



IBM explique que ce phénomène a directement pénalisé ses ventes de mainframes (systèmes Z) et de logiciels associés.



Il ajoute que ses clients ont été par ailleurs perturbés durant le trimestre par d'importantes préoccupations de cybersécurité, ce qui a ralenti là aussi d'autres postes d'investissements prévus.



Dans son courrier, Arvind Krishna admet en toute franchise que face à ces changements brusques de comportement des clients, les équipes d'IBM ont échoué à s'adapter assez rapidement et ont manqué d'agilité en vue de conclure des contrats majeurs avant la fin du trimestre, ce qui constitue selon lui la cause principale du manque à gagner sur la période.



Suite à cet avertissement spectaculaire, l'action IBM était attendue en baisse de plus de 22% mardi matin à l'ouverture de la Bourse de New York, soit l'équivalent de ses gains depuis le début de l'exercice 2025.