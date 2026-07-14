IBM avertit sur ses résultats de 2e trimestre, la sanction est rude
IBM a annoncé mardi que ses résultats de 2ème trimestre n'atteindraient pas les prévisions établies par Wall Street, une contre-performance que le groupe informatique américain attribue à une soudaine réorientation des budgets de ses clients, qui ont préféré l'achat de matériel ces derniers mois afin d'éviter de futures hausses de prix, délaissant ainsi ses logiciels et systèmes.
Pour les trois mois clos fin juin, Big Blue dit n'attendre qu'un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 17,2 milliards de dollars, là où le consensus des analystes visait jusqu'ici un chiffre situé autour de 17,85 milliards.
Quant au bénéfice par action (BPA), il devrait ressortir à 2,93 dollars hors éléments exceptionnels, en augmentation de 5%, mais bien en dessous de la moyenne de 3,02 dollar anticipée par le marché.
Dans sa lettre adressée aux investisseurs, Arvind Krishna, le PDG du groupe d'Armonk (New York) justifie ce décalage par plusieurs facteurs clé, à commencer par une réorientation massive et imprévue des dépenses de ses clients vers l'achat de serveurs, de stockage et de mémoire afin de sécuriser leur approvisionnement avant des hausses de prix attendues et face à des contraintes liées à leur chaîne logistique.
Un raté d'exécution interne, en plus d'un choc budgétaire chez les clients
IBM explique que ce phénomène a directement pénalisé ses ventes de mainframes (systèmes Z) et de logiciels associés.
Il ajoute que ses clients ont été par ailleurs perturbés durant le trimestre par d'importantes préoccupations de cybersécurité, ce qui a ralenti là aussi d'autres postes d'investissements prévus.
Dans son courrier, Arvind Krishna admet en toute franchise que face à ces changements brusques de comportement des clients, les équipes d'IBM ont échoué à s'adapter assez rapidement et ont manqué d'agilité en vue de conclure des contrats majeurs avant la fin du trimestre, ce qui constitue selon lui la cause principale du manque à gagner sur la période.
Suite à cet avertissement spectaculaire, l'action IBM était attendue en baisse de plus de 22% mardi matin à l'ouverture de la Bourse de New York, soit l'équivalent de ses gains depuis le début de l'exercice 2025.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.