IBM conclut un partenariat avec Groq dans l'IA agentique

IBM a annoncé lundi la signature d'un partenariat stratégique et technologique avec la plateforme d'IA Groq devant permettre à ses clients d'avoir accès aux charges de travail d'inférence sur GroqCloud à partir de watsonx Orchestrate, son outil d'IA agentique.



Aux termes de l'accord, IBM prévoit d'intégrer le grand modèle de langage virtuel open source de RedHat avec l'architecture d'unité de traitement du langage (LPU) de Groq.



Les modèles de langage IBM Granite seront par ailleurs supportés sur GroqCloud pour les clients d'IBM.



Dans un communiqué, IBM explique que le projet vise à faciliter le passage de la phase pilote d'IA agentique vers une mise en production dans des domaines comme la santé, la finance, les administration publiques, la distribution et l'industrie manufacturière en réduisant leurs coûts et en accélérant leur déploiement.