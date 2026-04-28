IBM dans le vert avec un relèvement chez HSBC

IBM gagne 1,5% sur fond d'un relèvement de recommandation chez HSBC de "réduire" à "conserver", avec un objectif de cours rehaussé de 218 à 231 USD, dans le sillage d'une augmentation de ses estimations de BPA non GAAP pour 2026-2030 de 2 à 6%.

La banque britannique rappelle que si les revenus du groupe informatique américain sont ressortis conformes aux attentes au 1er trimestre, son profit opérationnel et son BPA ajustés se sont révélés meilleurs que prévu, et ses objectifs annuels ont été maintenus.



HSBC estime aussi que le quantique se présente à plus court terme, que le ralentissement de la croissance des logiciels n'est que cosmétique, et que le segment du conseil se redresse tout en sous-performant ses pairs. Il juge enfin que la valorisation SOTP devient raisonnable.