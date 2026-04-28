IBM gagne 1,5% sur fond d'un relèvement de recommandation chez HSBC de "réduire" à "conserver", avec un objectif de cours rehaussé de 218 à 231 USD, dans le sillage d'une augmentation de ses estimations de BPA non GAAP pour 2026-2030 de 2 à 6%.
La banque britannique rappelle que si les revenus du groupe informatique américain sont ressortis conformes aux attentes au 1er trimestre, son profit opérationnel et son BPA ajustés se sont révélés meilleurs que prévu, et ses objectifs annuels ont été maintenus.
HSBC estime aussi que le quantique se présente à plus court terme, que le ralentissement de la croissance des logiciels n'est que cosmétique, et que le segment du conseil se redresse tout en sous-performant ses pairs. Il juge enfin que la valorisation SOTP devient raisonnable.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.