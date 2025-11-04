IBM annonce le déploiement de la plateforme Nvidia AI Data Platform avec IBM Fusion, combinant les GPU Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell, les solutions réseau Nvidia et le logiciel Nvidia AI Enterprise.
Le centre médical UT Southwestern (Dallas, Texas) devient ainsi le premier à utiliser cette technologie pour entraîner des modèles d'IA plus puissants et analyser des données complexes plus rapidement.
Concrètement, cette solution permet de transformer automatiquement les données en informations exploitables pour l'IA, notamment grâce à l'intégration avec les outils Nvidia NeMo. Les applications couvrent la recherche médicale, la formation clinique par avatars virtuels et le soutien aux chercheurs via l'assistant Helixa AI.
Selon Sam Werner, directeur général d'IBM Storage, cette intégration 'aide les organisations à unifier leurs données et applications dans le cloud hybride pour activer pleinement la valeur de l'IA'.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.