IBM annonce le déploiement de la plateforme Nvidia AI Data Platform avec IBM Fusion, combinant les GPU Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell, les solutions réseau Nvidia et le logiciel Nvidia AI Enterprise.



Le centre médical UT Southwestern (Dallas, Texas) devient ainsi le premier à utiliser cette technologie pour entraîner des modèles d'IA plus puissants et analyser des données complexes plus rapidement.



Concrètement, cette solution permet de transformer automatiquement les données en informations exploitables pour l'IA, notamment grâce à l'intégration avec les outils Nvidia NeMo. Les applications couvrent la recherche médicale, la formation clinique par avatars virtuels et le soutien aux chercheurs via l'assistant Helixa AI.



Selon Sam Werner, directeur général d'IBM Storage, cette intégration 'aide les organisations à unifier leurs données et applications dans le cloud hybride pour activer pleinement la valeur de l'IA'.












