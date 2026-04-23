IBM dévisse sur un maintien décevant de ses objectifs annuels
IBM dévisse de 8%, au lendemain de la publication par le géant informatique de résultats certes plutôt meilleurs que prévu pour les 3 premiers mois de 2026, mais accompagnés de perspectives qui ont déçu les investisseurs.
Des chiffres meilleurs que prévu pour le 1er trimestre
Le groupe basé à Armonk (État de New York) a dévoilé mercredi soir un BPA opérationnel (non GAAP) en croissance de 19% à 1,91 USD au titre du 1er trimestre 2026, dépassant de 4% l'estimation moyenne des analystes.
IBM a amélioré sa marge avant impôt de 1,4 point à 13,4% pour des revenus de 15,92 MdsUSD, en croissance de 9% (dont +6% à changes constants), là où le consensus de marché visait 15,63 MdsUSD selon Wedbush.
"Le cercle vertueux des activités d'IBM a continué de se renforcer, avec un nombre croissant de clients se tournant vers le groupe pour moderniser leurs systèmes centraux et déployer l'IA à grande échelle dans leurs opérations", explique ce bureau d'études.
"La société a noté que son portefeuille d'activités GenAI continuait de croître rapidement, 80% de ce carnet de commandes provenant de nouveaux clients, avec un chiffre d'affaires annuel récurrent de 4 MdsUSD", poursuit-il.
Un maintien prudent des objectifs annuels
Néanmoins, IBM s'est contenté de laisser ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2026 inchangés, une prudence habituelle pour le groupe mais décevant les marchés qui anticipaient une révision à la hausse des prévisions.
L'entreprise continue ainsi de viser une croissance de plus de 5% de son chiffre d'affaires à taux de change constants en 2026, ainsi qu'une hausse de 1 MdUSD de son flux de trésorerie disponible.
"Bien que ce conservatisme soit compréhensible étant donné qu'il reste encore trois trimestres et que l'incertitude macroéconomique persiste, cela maintient les attentes à court terme ancrées", estime Jefferies.
Ce dernier maintient néanmoins sa recommandation "achat" sur IBM avec un objectif de cours laissé à 320 USD, tandis que Wedbush, toujours à "surperformance" sur le dossier, réduit sa cible de 340 à 320 USD.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.