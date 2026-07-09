IBM annonce d'importantes mises à jour d'IBM Bob, sa plateforme de développement logiciel agentique, incluant de nouvelles capacités multi-agents, des analyses intégrées des coûts et de l'utilisation de l'IA, ainsi que des flux de travail spécialisés et préconçus destinés à moderniser les systèmes d'entreprise.
"Maintenant que les organisations utilisent l'IA pour écrire d'énormes quantités de code, leurs défis en matière de développement logiciel se sont étendus à d'autres parties du processus. 85% des professionnels DevSecOps interrogés s'accordent à dire que l'IA a déplacé le goulot d'étranglement de l'écriture du code vers sa révision et sa validation", souligne IBM.
Selon le groupe, IBM Bob est conçu pour apporter des capacités d'IA partout où le travail d'ingénierie logicielle est effectué. Plutôt que de limiter l'IA à une seule interface de développement pour des tâches isolées, Bob offre une base unifiée permettant aux équipes de se coordonner tout au long du cycle de vie du développement logiciel.
Parmi les nouveautés, les utilisateurs peuvent désormais accéder à Bobalytics, une nouvelle fonctionnalité qui les aide à surveiller la consommation, à allouer les ressources et à assurer le suivi nécessaire afin de pouvoir faire évoluer l'IA conformément à leurs exigences internes.
De plus, Bob permet désormais aux modèles de solliciter plusieurs outils en un seul tour et de les exécuter simultanément. Enfin, des sous-agents Bob prennent en charge des tâches complexes dans un contexte isolé afin de fournir des réponses rapides tout en contribuant à maîtriser les coûts.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.