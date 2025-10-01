IBM et AMD s'allient avec Zyphra pour une infrastructure d'IA de nouvelle génération

IBM annonce une collaboration avec AMD pour fournir à Zyphra, jeune société d'IA basée à San Francisco et valorisée 1 MdUSD après son tour de financement Série A, une infrastructure avancée de formation de modèles multimodaux. L'accord pluriannuel prévoit la mise à disposition sur IBM Cloud d'un large cluster de GPU AMD Instinct MI300X, complété par des accélérateurs réseau AMD Pensando.



La première phase du déploiement a été livrée en septembre, avec une extension prévue en 2026. Zyphra utilisera cette capacité pour entraîner son supe-ragent 'Maia', conçu pour accroître la productivité des entreprises via le traitement du langage, de l'image et du son.



Selon le communiqué, cet accord témoigne de la montée en puissance de l'offre conjointe IBM-AMD en matière de cloud hybride, de calcul haute performance et d'IA générative.