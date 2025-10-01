IBM et AMD s'allient avec Zyphra pour une infrastructure d'IA de nouvelle génération
Publié le 01/10/2025 à 16:19
La première phase du déploiement a été livrée en septembre, avec une extension prévue en 2026. Zyphra utilisera cette capacité pour entraîner son supe-ragent 'Maia', conçu pour accroître la productivité des entreprises via le traitement du langage, de l'image et du son.
Selon le communiqué, cet accord témoigne de la montée en puissance de l'offre conjointe IBM-AMD en matière de cloud hybride, de calcul haute performance et d'IA générative.