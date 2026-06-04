IBM et Google Cloud s'associent pour développer l'IA en entreprise

IBM et Google Cloud, filiale d'Alphabet, annoncent un partenariat stratégique pour le lancement d'une nouvelle pratique Google Cloud, conçue pour aider les organisations à accélérer le déploiement de l'IA en production et à moderniser leurs systèmes centraux.

La nouvelle pratique combine la vaste expertise sectorielle d'IBM et IBM Consulting Advantage, sa plateforme propulsée par l'IA qui aide les équipes d'IBM à concevoir, développer et déployer plus rapidement des solutions d'IA, avec la plateforme Gemini Enterprise Agent de Google Cloud ainsi que ses capacités en cybersécurité et en gestion des données.



Avec des milliers de consultants IBM certifiés Google Cloud et d'ingénieurs mobilisés, cette pratique aidera les entreprises à déployer des solutions d'IA, à moderniser leurs environnements hérités et à gérer leurs technologies dans des environnements hybrides complexes. Cette initiative représente une opportunité de plusieurs MdsUSD pour IBM et Google Cloud.



IBM crée un portefeuille d'agents d'IA spécifiques à chaque secteur, basé sur IBM Consulting Advantage et optimisé pour Gemini Enterprise, pour répondre à des cas d'usage dans les secteurs de la banque, du gouvernement, de la distribution, des télécommunications, de l'énergie, de la sécurité, de l'assurance et des sciences de la vie.



Les consultants d'IBM peuvent désormais concevoir, développer et gouverner directement des agents d'IA de niveau entreprise sur Google Cloud. Les actifs préassemblés, les agents réutilisables et les méthodes de transformation d'IBM peuvent être combinés avec les capacités d'exécution, les contrôles de gouvernance et les fonctionnalités de sécurité d'entreprise de Google Cloud.



Enfin, IBM Consulting aidera à développer des modèles d'interface et des solutions communes reliant les données d'entreprise à Gemini selon une approche ouverte et flexible, en intégrant les technologies d'IBM et celles de son écosystème. Ces interfaces pourront être adaptées à l'architecture propre à chaque client.