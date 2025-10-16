IBM annonce un partenariat pluriannuel avec Mission 44, la fondation créée par le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, afin de promouvoir les carrières scientifiques et technologiques (STEM) auprès des jeunes.

Lancée à Austin avant le Grand Prix des États-Unis 2025, cette collaboration s'appuie sur le programme éducatif gratuit IBM SkillsBuild, dédié à la formation en intelligence artificielle, cybersécurité, cloud et analyse de données.

Le projet s'inscrit dans l'objectif d'IBM de former 30 millions de personnes d'ici 2030. Des événements seront organisés lors de plusieurs Grands Prix, avec des ateliers pratiques et du contenu pédagogique inspiré de la F1.

Selon Justina Nixon-Saintil, vice-présidente RSE d'IBM, ce partenariat vise à 'étendre l'accès aux compétences essentielles et permettre aux jeunes de réussir dans l'économie de l'IA'.