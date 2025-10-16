IBM annonce un partenariat pluriannuel avec Mission 44, la fondation créée par le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, afin de promouvoir les carrières scientifiques et technologiques (STEM) auprès des jeunes.
Lancée à Austin avant le Grand Prix des États-Unis 2025, cette collaboration s'appuie sur le programme éducatif gratuit IBM SkillsBuild, dédié à la formation en intelligence artificielle, cybersécurité, cloud et analyse de données.
Le projet s'inscrit dans l'objectif d'IBM de former 30 millions de personnes d'ici 2030. Des événements seront organisés lors de plusieurs Grands Prix, avec des ateliers pratiques et du contenu pédagogique inspiré de la F1.
Selon Justina Nixon-Saintil, vice-présidente RSE d'IBM, ce partenariat vise à 'étendre l'accès aux compétences essentielles et permettre aux jeunes de réussir dans l'économie de l'IA'.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
