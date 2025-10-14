IBM et le gouvernement basque ont annoncé aujourd'hui l'ouverture du premier 'IBM Quantum System Two' européen au sein du centre IBM-Euskadi Quantum Computational Center à Saint-Sébastien (Espagne).
Équipé d'un processeur IBM Quantum Heron de 156 qubits, ce système marque 'une avancée majeure en calcul quantique', capable d'exécuter des algorithmes dépassant les capacités classiques.
Concrètement, ce projet (né de l'initiative BasQ - Basque Quantum) vise à faire du Pays basque un pôle de recherche et d'innovation dans les technologies quantiques. Les partenaires développeront des applications dans l'énergie, la biomedecine et l'intelligence artificielle, en lien avec la stratégie IKUR 2030 (stratégie scientifique du gouvernement basque).
Selon Jay Gambetta, directeur de la recherche d'IBM, cette installation représente 'une étape clé pour l'écosystème quantique européen' et permettra désormais à ses membres l'accès à l'un des ordinateurs quantiques les plus puissants au monde. Le partenariat IBM-BasQ favorisera les collaborations scientifiques mondiales en physique fondamentale et en science des matériaux.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
