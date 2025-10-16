IBM annonce la disponibilité de trois nouveaux agents d'intelligence artificielle sur la plateforme Oracle Fusion Applications AI Agent Marketplace. Développés avec Oracle AI Agent Studio, ces agents automatisent des tâches clés comme la révision d'accords inter-sociétés, la création de commandes de vente et la conversion de demandes d'achat en contrats.
IBM prévoit également de lancer prochainement des agents supplémentaires pour les fonctions ressources humaines et chaîne d'approvisionnement, bâtis sur sa plateforme IBM watsonx Orchestrate.
Selon Neil Dhar, associé directeur mondial d'IBM Consulting, cette collaboration avec Oracle vise à 'apporter la puissance de l'IA directement aux clients communs pour maximiser leur impact opérationnel'.
Ces nouveaux outils renforcent le partenariat entre IBM et Oracle dans l'adoption d'une approche multi-agents pour la transformation des processus d'entreprise.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
