IBM annonce la disponibilité commerciale du Spyre Accelerator, un processeur dédié à l'inférence IA à faible latence pour les applications génératives et agentiques, tout en garantissant la sécurité et la résilience des charges critiques. Spyre sera disponible le 28 octobre sur les systèmes IBM z17 et LinuxONE 5, puis en décembre sur les serveurs Power11.
Fruit du programme IBM Research AI Hardware Center, le chip Spyre intègre 32 coeurs et 25,6 milliards de transistors gravés en 5 nm. Il pourra être déployé jusqu'à 48 cartes par système mainframe, permettant un traitement IA massif sur site.
Barry Baker, COO d'IBM Infrastructure, précise que cette innovation 'étend les capacités des systèmes IBM pour prendre en charge l'IA multi-modèles avec sécurité et efficacité'. IBM voit dans Spyre une étape clé vers l'intégration de l'IA générative au coeur des infrastructures d'entreprise.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
