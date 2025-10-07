IBM lance Spyre, un accélérateur IA pour ses systèmes Z, LinuxONE et Power

IBM annonce la disponibilité commerciale du Spyre Accelerator, un processeur dédié à l'inférence IA à faible latence pour les applications génératives et agentiques, tout en garantissant la sécurité et la résilience des charges critiques. Spyre sera disponible le 28 octobre sur les systèmes IBM z17 et LinuxONE 5, puis en décembre sur les serveurs Power11.



Fruit du programme IBM Research AI Hardware Center, le chip Spyre intègre 32 coeurs et 25,6 milliards de transistors gravés en 5 nm. Il pourra être déployé jusqu'à 48 cartes par système mainframe, permettant un traitement IA massif sur site.



Barry Baker, COO d'IBM Infrastructure, précise que cette innovation 'étend les capacités des systèmes IBM pour prendre en charge l'IA multi-modèles avec sécurité et efficacité'. IBM voit dans Spyre une étape clé vers l'intégration de l'IA générative au coeur des infrastructures d'entreprise.