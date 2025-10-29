IBM lance un modèle d'IA dédié à la défense et à la sécurité nationale

IBM annonce le lancement de 'IBM Defense Model', un modèle d'intelligence artificielle conçu pour fournir des analyses fiables aux acteurs de la défense et de la sécurité. Développé en partenariat avec Janes, spécialiste du renseignement de défense open source, ce modèle associe la technologie d'IA d'entreprise d'IBM à des données sectorielles spécifiques pour aider les agences à prendre des décisions rapides et précises dans des environnements hautement sécurisés.



Basé sur les modèles Granite et déployé via watsonx.ai, l'outil est optimisé pour des contextes classifiés, déconnectés ou en périphérie réseau. Il permet la planification opérationnelle, la rédaction de rapports et la simulation stratégique.



Selon Vanessa Hunt, directrice générale d'IBM pour le marché fédéral américain, ce modèle 'accélère la planification des missions tout en garantissant des informations précises et sécurisées'.



IBM estime que ce partenariat avec Janes assurera une actualisation continue des données et renforcera la pertinence opérationnelle du modèle pour la défense.