IBM annonce le lancement de 'IBM Defense Model', un modèle d'intelligence artificielle conçu pour fournir des analyses fiables aux acteurs de la défense et de la sécurité. Développé en partenariat avec Janes, spécialiste du renseignement de défense open source, ce modèle associe la technologie d'IA d'entreprise d'IBM à des données sectorielles spécifiques pour aider les agences à prendre des décisions rapides et précises dans des environnements hautement sécurisés.
Basé sur les modèles Granite et déployé via watsonx.ai, l'outil est optimisé pour des contextes classifiés, déconnectés ou en périphérie réseau. Il permet la planification opérationnelle, la rédaction de rapports et la simulation stratégique.
Selon Vanessa Hunt, directrice générale d'IBM pour le marché fédéral américain, ce modèle 'accélère la planification des missions tout en garantissant des informations précises et sécurisées'.
IBM estime que ce partenariat avec Janes assurera une actualisation continue des données et renforcera la pertinence opérationnelle du modèle pour la défense.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.