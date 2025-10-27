IBM a annoncé lundi le lancement d'une nouvelle plateforme technologique devant permettre aux institutions financières, aux administrations gouvernementales et aux entreprises de gérer l'ensemble de leurs opérations liées aux actifs numériques, tels que les cryptomonnaies ou les titres tokenisés.
La solution - baptisée 'IBM Digital Asset Haven' - vise à offrir un point d'accès unique en vue d'administrer le cycle de vie complet des actifs numériques - de leur conservation jusqu'au règlement - tout en répondant aux exigences de conformité réglementaire et en facilitant son intégration avec les systèmes existants.
Développée en collaboration avec Dfns, un fournisseur d'infrastructures de portefeuilles numériques, IBM Digital Asset Haven combine les technologies de sécurité développées par IBM avec les capacités de conservation et de gestion d'actifs numériques de Dfns, qui dit gérer plus de 15 millions de portefeuilles pour le compte de plus de 250 clients.
Dans un communiqué, IBM indique qu'il prévoit de commercialiser Digital Asset Haven sous forme de plateforme en tant que service (SaaS) au quatrième trimestre 2025, avant un déploiement sur site à compter du deuxième trimestre 2026.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.