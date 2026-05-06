A l'occasion de sa conférence Think 2026, qui se tient actuellement à Boston, le groupe a dévoilé de nouvelles fonctionnalités via IBM Enterprise Advantage, une offre destinée à aider les clients à créer et exploiter leurs propres plateformes d'IA hybride.
La solution Context Studio, déjà disponible, doit permettre aux entreprises de concevoir des agents d'IA s'appuyant sur les connaissances et les processus propres à leur organisation.
Process Studio, dont le lancement est prévu prochainement, vise pour sa part à transformer les processus existants afin de les rendre compatibles avec l'IA agentique, grâce à des outils capables d'en extraire la logique à partir de milliers de processus opérationnels standards et d'artefacts.
Convergence entre IA, cloud et informatique quantique
Des mises à jour ont également été présentées pour IBM Consulting Advantage, sa plateforme interne d'IA hybride destinée à soutenir les activités de conseil.
L'ensemble repose sur watsonx, la technologie d'intelligence artificielle du groupe.
Lors de la conférence Think, IBM a par ailleurs cherché à réaffirmer son avance technologique en annonçant l'atteinte de l'avantage quantique cette année, ainsi que le lancement d'IBM Bob, un agent d'IA ayant déjà permis de tripler la vitesse de développement interne.
Le groupe a indiqué miser en particulier sur la convergence de l'IA générative et de l'informatique quantique, un marché estimé à 1 000 milliards de dollars, afin de moderniser les infrastructures critiques de ses clients.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
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Investisseur
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Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.