Porté par la montée en puissance de l’intelligence artificielle et une demande soutenue pour ses logiciels et mainframes, IBM a publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions. Le groupe affiche un chiffre d’affaires de 16,33 milliards de dollars, contre 16,09 milliards attendus, et un bénéfice ajusté par action de 2,65 dollars, au-dessus des 2,45 dollars anticipés par les analystes. Ces performances traduisent la bonne orientation de ses activités logicielles et de conseil, soutenues par des projets centrés sur l’IA.

Le segment des logiciels, en hausse de 10% à 7,21 milliards de dollars, tire la croissance, bénéficiant des investissements des entreprises dans la modernisation de leurs infrastructures numériques. L’infrastructure progresse également de 17% à 3,56 milliards, stimulée par le succès du nouveau mainframe d’IBM, conçu pour l’intelligence artificielle et plébiscité dans la finance. Selon le directeur financier Jim Kavanaugh, ces machines offrent des garanties accrues de sécurité et de souveraineté des données, deux critères décisifs pour les clients.

Le carnet de commandes lié à l’IA atteint 9,5 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 7,5 milliards du trimestre précédent, tandis que le conseil progresse de 3% à 5,32 milliards de dollars. Malgré une action en recul de près de 5% après la clôture, IBM revoit ses perspectives à la hausse et prévoit désormais une croissance annuelle de plus de 5% à taux de change constant, contre une estimation antérieure d’au moins 5%.