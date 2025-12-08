IBM a annoncé lundi l’acquisition de Confluent pour un montant de 11 milliards de dollars en numéraire, offrant 31 dollars par action pour l’ensemble des titres en circulation. Cette opération stratégique, attendue pour être finalisée d’ici mi-2026, vise à intégrer les capacités de traitement de données en streaming de Confluent à l’offre logicielle d’IBM, dans un contexte de forte croissance des volumes de données à l’ère de l’intelligence artificielle.
Confluent, partenaire de grands acteurs du numérique comme Amazon Web Services, Google Cloud (Alphabet), Microsoft et Snowflake, compte plus de 6 500 clients dans des secteurs variés. La plateforme permet le traitement en temps réel de flux massifs de données, une fonctionnalité cruciale pour les applications IA modernes. Selon Arvind Krishna, PDG d’IBM, cette acquisition permettra au groupe de proposer "une plateforme de données intelligente conçue pour les entreprises", consolidant ainsi son positionnement dans l’IA d’entreprise.
Cette opération s’inscrit dans la continuité d’une série d’acquisitions stratégiques menées par IBM pour renforcer son portefeuille dans le cloud et l’IA, après les rachats de HashiCorp pour 6,4 milliards en 2024 et d’Apptio pour 4,6 milliards en 2023. Tandis que l’action Confluent bondissait de 26% avant l’ouverture des marchés, celle d’IBM reculait d’environ 1%, reflétant des réactions contrastées à cette opération ambitieuse qui confirme néanmoins la volonté d’IBM de devenir un acteur central de l’écosystème technologique centré sur les données.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
