IBM a annoncé mardi l'acquisition de Txture, une société autrichienne dont les logiciels permettent de moderniser et d'optimiser les architectures de 'cloud' hybride des entreprises, l'un de ses domaines de prédilection.
Le groupe informatique américain explique que le rachat de Txture va lui permettre de mettre la main sur des technologies clés qui vont lui permettre de compléter ses offres.
L'intégration de Txture doit notamment aider ses équipes de conseil à analyser plus rapidement les systèmes informatiques des clients et à définir la meilleure stratégie de modernisation, d'automatiser les premières étapes de diagnostic et d'accélérer la mise en oeuvre des projets de migration, tout en réduisant le travail manuel et en améliorant la qualité des projets livrés.
IBM explique qu'il prévoit également de s'appuyer sur les outils de Txture afin d'élaborer des feuilles de route clients intégrant des objectifs de durabilité et de réduction de l'empreinte carbone des infrastructures informatiques.
Créée en 2017, Txture est un 'spin-off' issu de l'Institut d'informatique de l'Université d'Innsbruck.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
