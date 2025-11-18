HSBC a annoncé mardi avoir relevé de 205 à 227 dollars son objectif de cours sur IBM, tout en restant à 'alléger' sur le titre en dépit des perspectives de développement que peut afficher 'Big Blue' dans le domaine de l'informatique quantique.
Dans une note consacrée au sujet, la banque estime que le marché de l'informatique quantique devrait atteindre 65 milliards de dollars à horizon 2040, essentiellement tiré par le segment des simulateurs qui pourraient représenter à eux seuls un segment de l'ordre de 32 milliards, d'après ses calculs.
Il n'empêche, HSBC considère que la discipline restera un phénomène de 'niche', principalement utilisé par des métiers nécessitant d'importantes puissances de calcul comme la cryptographie, le nucléaire ou les systèmes moléculaires.
Sachant qu'IBM dispose, avec Google, du plus grand nombre de brevets en la matière, la firme indique toutefois s'attendre à ce que le groupe d'Armonk (New York) contrôle 30% du marché d'ici à 2040, ce qui correspondrait à un chiffre d'affaires annuel de 19,4 milliards de dollars tiré de cette activité, ajoute-t-il.
Une prévision que HSBC estime déjà prise en compte dans la riche valorisation boursière de l'entreprise, comme en témoigne le potentiel baissier de plus de 25% induit par son nouvel objectif de cours.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
