IBM a indiqué mercredi soir anticiper désormais un free cash-flow d'environ 14 milliards de dollars (et non plus 'de plus de 13,5 MdsUSD') et une croissance de ses revenus à changes constants de plus de 5% (au lieu 'd'au moins 5%').
Au titre du troisième trimestre 2025, il a dévoilé un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en croissance de 17% à 2,5 MdsUSD, soit 2,65 USD par action (+15%), avec une marge avant impôt ajustée en amélioration de deux points à 18,6%.
Le chiffre d'affaires du géant informatique a augmenté de 9% à 16,3 MdsUSD (+7% à taux de changes constants), soutenu par ses divisions infrastructures (+17%) et logiciels (+10%) davantage que par ses activités de conseil (+3%).
'Ce trimestre, nous avons accéléré nos performances dans tous nos segments et dépassés nos attentes de revenus, de profit et de FCF', met en avant son PDG Arvind Krishna, qui pointe aussi un carnet d'affaires en IA se montant maintenant à plus de 9,5 MdsUSD.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
