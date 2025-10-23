IBM relève ses objectifs pour 2025

IBM a indiqué mercredi soir anticiper désormais un free cash-flow d'environ 14 milliards de dollars (et non plus 'de plus de 13,5 MdsUSD') et une croissance de ses revenus à changes constants de plus de 5% (au lieu 'd'au moins 5%').



Au titre du troisième trimestre 2025, il a dévoilé un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en croissance de 17% à 2,5 MdsUSD, soit 2,65 USD par action (+15%), avec une marge avant impôt ajustée en amélioration de deux points à 18,6%.



Le chiffre d'affaires du géant informatique a augmenté de 9% à 16,3 MdsUSD (+7% à taux de changes constants), soutenu par ses divisions infrastructures (+17%) et logiciels (+10%) davantage que par ses activités de conseil (+3%).



'Ce trimestre, nous avons accéléré nos performances dans tous nos segments et dépassés nos attentes de revenus, de profit et de FCF', met en avant son PDG Arvind Krishna, qui pointe aussi un carnet d'affaires en IA se montant maintenant à plus de 9,5 MdsUSD.