IBM renouvelle son partenariat avec le français Virbac
IBM a annoncé vendredi avoir renouvelé jusqu'en 2029 son partenariat avec le laboratoire vétérinaire français Virbac, un projet qui vise à finaliser le déploiement mondial d'une plateforme de gestion des données incluant notamment un socle logiciel dédié à la planification des ressources d'entreprise (ERP).
Dans un communiqué, le géant informatique américain souligne que la mise en place de ce système d'information commun dans l'ensemble des entités du groupe de santé animale fait suite à la conception d'un modèle de base (core model) pour l'ensemble des processus métiers et au succès d'un test pilote là encore conduit au sein des filiales commerciales et industrielles.
L'objectif, pour Virbac, consistait à unifier ses opérations à l'échelle mondiale, renforcer son efficience et soutenir sa trajectoire de croissance alors que ses activités se répartissent dans plus de 100 pays.
Au-delà de l'unification de sa plateforme, le partenariat doit également ouvrir la voie à des projets d'innovation, notamment grâce à l'exploitation de technologies d'intelligence artificielle (IA), souligne IBM.
L'action Virbac grimpait de presque 4% vendredi en fin de séance à la Bourse de Paris.
Virbac est spécialisé dans la recherche, la production et la commercialisation de médicaments vétérinaires. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- médicaments pour animaux de compagnie (60,7%) : anti-parasitaires, vaccins, antibiotiques, anesthésiques, anti-inflammatoires, soins bucco-dentaires, produits ophtalmologiques et dermatologiques destinés aux chiens, chats, chevaux, oiseaux, rongeurs, etc. En outre, le groupe propose des aliments et des puces d'identification électronique ;
- médicaments pour animaux d'élevage (39,3%) : anti-parasitaires et antibiotiques destinés aux bovins, ovins, porcins, volailles, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (41,6%), Amérique latine (15,2%), Amérique du Nord (13,6%), Inde-Afrique-Moyen-Orient (12,2%) Asie de l'Est (10,5%) et Pacifique (6,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.