IBM a annoncé mardi le renouvellement de son partenariat avec le "All England Lawn Tennis Club", l'organisation à la tête du tournoi de Wimbledon, dans les domaines de l'intelligence artificielle, du "cloud" et de la transformation numérique.
Le groupe américain rappelle dans un communiqué que sa collaboration avec Wimbledon, qui date maintenant de 36 ans, s'est notamment traduite par le lancement d'un premier site Web en 1995, puis de la mise en place de l'application mobile du tournoi en 2009, jusqu'à la première intégration des technologies basées sur l'IA en 2017.
Le nouvel accord doit se concentrer sur des initiatives destinées à étendre la portée mondiale de l'événement et à renforcer l'engagement des fans dans l'écosystème numérique de Wimbledon en 2026 et au-delà.
Il consistera toujours à associer la multitude de données générées pendant les matches du tournoi aux fonctionnalités avancées d'IA d'IBM watsonx.
Fondé en 1868, le "All England Lawn Tennis Club" est chargé de préserver les traditions du plus ancien des quatre tournois du Grand Chelem, qui accueille chaque année un demi-million de fans sur place tout en étant suivi par des millions d'autres à travers les chaînes de télévision mondiales et les canaux numériques.
En 2025, ce sont plus de 20 millions de fans qui ont suivi la compétition via l'application et le site Web, soit une augmentation de 16%.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
