IBM s'allie à Cisco pour bâtir un réseau de supercalculateurs quantiques 'tolérants aux pannes'

IBM annonce son intention de collaborer avec Cisco pour concevoir un réseau distribué de calculateurs quantiques de grande échelle et tolérants aux pannes, avec une première démonstration visée d'ici cinq ans et un déploiement potentiel au début des années 2030. L'objectif est d'étendre la feuille de route d'IBM en reliant plusieurs machines afin d'exécuter des calculs sur des dizaines à centaines de milliers de qubits.

Le réseau distribué pourrait exécuter des opérations totalisant potentiellement des milliers de milliards de portes quantiques, ouvrant la voie à des applications majeures dans l'optimisation ou la conception de matériaux et médicaments.

Jay Gambetta, directeur de la recherche d'IBM, estime que cette collaboration permettra de 'pousser les frontières de la puissance de calcul quantique' grâce au chaînage de plusieurs systèmes.

Vijoy Pandey, dirigeant d'Outshift by Cisco, souligne que la mise à l'échelle passera par 'la connexion de machines quantiques entre elles' plutôt que seulement par l'augmentation de leur taille individuelle.

Les deux groupes exploreront les technologies nécessaires pour relier plusieurs processeurs quantiques (QPU), dont des transducteurs micro-onde/optique, un module d'interface réseau quantique (QNU) et une pile logicielle dédiée. Leur approche pourrait constituer la base d'un futur internet quantique à l'horizon de la fin des années 2030, assure IBM.