IBM s'allie à l'ETH Zurich pour la recherche de nouveaux algorithmes

IBM annonce une collaboration de 10 ans avec l'ETH Zurich (Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich) visant à faire progresser la prochaine génération d'algorithmes à l'intersection de l'IA et de l'informatique quantique.

"Cette initiative représente la dernière étape de la collaboration de longue date entre les deux institutions, renforçant davantage un échange scientifique qui a contribué à créer l'avenir des technologies de l'information", affirme le géant informatique.



IBM et l'ETH Zurich visent à créer de nouvelles classes d'algorithmes capables de relier l'informatique classique, l'apprentissage automatique et les systèmes quantiques "afin de relever certains des défis critiques actuels dans le monde des affaires".



Le groupe américain soutiendra également la création de postes de professeur et de projets de recherche à l'ETH Zurich, dans le but de faire progresser l'expertise algorithmique de la prochaine génération de main-d'oeuvre.



Figurant parmi les institutions scientifiques les plus prestigieuses au monde, l'ETH Zurich "a été le berceau de nombreuses idées qui forment la colonne vertébrale mathématique et algorithmique de la science moderne", selon IBM.