IBM s'allie à l'ETH Zurich pour la recherche de nouveaux algorithmes
IBM annonce une collaboration de 10 ans avec l'ETH Zurich (Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich) visant à faire progresser la prochaine génération d'algorithmes à l'intersection de l'IA et de l'informatique quantique.
"Cette initiative représente la dernière étape de la collaboration de longue date entre les deux institutions, renforçant davantage un échange scientifique qui a contribué à créer l'avenir des technologies de l'information", affirme le géant informatique.
IBM et l'ETH Zurich visent à créer de nouvelles classes d'algorithmes capables de relier l'informatique classique, l'apprentissage automatique et les systèmes quantiques "afin de relever certains des défis critiques actuels dans le monde des affaires".
Le groupe américain soutiendra également la création de postes de professeur et de projets de recherche à l'ETH Zurich, dans le but de faire progresser l'expertise algorithmique de la prochaine génération de main-d'oeuvre.
Figurant parmi les institutions scientifiques les plus prestigieuses au monde, l'ETH Zurich "a été le berceau de nombreuses idées qui forment la colonne vertébrale mathématique et algorithmique de la science moderne", selon IBM.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.