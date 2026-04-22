L'entreprise continue de viser une croissance de plus de 5% de son chiffre d'affaires à taux de change constants en 2026, ainsi qu'une hausse de 1 milliard de dollars de son flux de trésorerie disponible. Dans le détail, les revenus logiciels ont progressé de 11% à 7,05 milliards de dollars, tandis que l'activité de conseil a atteint 5,27 milliards, en hausse de 4% mais légèrement sous les attentes. Les infrastructures ont affiché une croissance de 15% à 3,33 milliards de dollars, soutenues par un bond de 51% des revenus liés aux mainframes Z.
Le bénéfice net s'est établi à 1,22 milliard de dollars, contre 1,06 milliard au trimestre précédent. Depuis le début de l'année, l'action IBM recule d'environ 15%, à contre-courant du S&P 500 en hausse de 4%. Par ailleurs, le groupe a finalisé mi-mars l'acquisition de Confluent pour 11 milliards de dollars, renforçant sa position dans les technologies liées aux données et au streaming.
IBM sanctionné en Bourse malgré des résultats supérieurs aux attentes
IBM a publié des résultats trimestriels au-dessus des attentes, tant en termes de bénéfice que de chiffre d'affaires, mais le maintien de ses objectifs annuels a déçu les investisseurs. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 1,91 dollar par action, contre 1,81 dollar attendu, et un chiffre d'affaires de 15,92 milliards de dollars, en hausse de 9% sur un an. Malgré ces performances, le titre affiche un net recul d'environ 6% en après-Bourse, les marchés anticipant une révision à la hausse des prévisions.
Publié le 22/04/2026 à 22:50
L'entreprise continue de viser une croissance de plus de 5% de son chiffre d'affaires à taux de change constants en 2026, ainsi qu'une hausse de 1 milliard de dollars de son flux de trésorerie disponible. Dans le détail, les revenus logiciels ont progressé de 11% à 7,05 milliards de dollars, tandis que l'activité de conseil a atteint 5,27 milliards, en hausse de 4% mais légèrement sous les attentes. Les infrastructures ont affiché une croissance de 15% à 3,33 milliards de dollars, soutenues par un bond de 51% des revenus liés aux mainframes Z.