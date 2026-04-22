IBM sanctionné en Bourse malgré des résultats supérieurs aux attentes

IBM a publié des résultats trimestriels au-dessus des attentes, tant en termes de bénéfice que de chiffre d'affaires, mais le maintien de ses objectifs annuels a déçu les investisseurs. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 1,91 dollar par action, contre 1,81 dollar attendu, et un chiffre d'affaires de 15,92 milliards de dollars, en hausse de 9% sur un an. Malgré ces performances, le titre affiche un net recul d'environ 6% en après-Bourse, les marchés anticipant une révision à la hausse des prévisions.

L'entreprise continue de viser une croissance de plus de 5% de son chiffre d'affaires à taux de change constants en 2026, ainsi qu'une hausse de 1 milliard de dollars de son flux de trésorerie disponible. Dans le détail, les revenus logiciels ont progressé de 11% à 7,05 milliards de dollars, tandis que l'activité de conseil a atteint 5,27 milliards, en hausse de 4% mais légèrement sous les attentes. Les infrastructures ont affiché une croissance de 15% à 3,33 milliards de dollars, soutenues par un bond de 51% des revenus liés aux mainframes Z.



Le bénéfice net s'est établi à 1,22 milliard de dollars, contre 1,06 milliard au trimestre précédent. Depuis le début de l'année, l'action IBM recule d'environ 15%, à contre-courant du S&P 500 en hausse de 4%. Par ailleurs, le groupe a finalisé mi-mars l'acquisition de Confluent pour 11 milliards de dollars, renforçant sa position dans les technologies liées aux données et au streaming.