IBM va fournir 50 000 palettes intelligentes à Auchan

Le groupe technologique américain IBM a annoncé jeudi qu'il allait déployer quelque 50 000 palettes connectées au sein des entrepôts logistiques et des magasins Auchan en France, avec l'objectif de fournir au groupe de distribution des informations en temps réel concernant sa chaîne d'approvisionnement, mais aussi sur son impact sur l'environnement.



Ces palettes en plastique recyclable, baptisées 'smart green pallets', sont équipées de capteurs qui fournissent des données sur leur géolocalisation, la température et leur exposition aux chocs, ce qui permet de surveiller la qualité de la gestion logistique, en particulier pour les produits réfrigérés



Dans un communiqué, IBM explique que le système permet de limiter les pertes de produits et le gaspillage alimentaire, qui peut représenter jusqu'à 5% des émissions de carbone pendant le cycle logistique.



Plus légères à transporter - et donc moins consommatrices de carburant - ces palettes permettent également une réduction des émissions de CO2 issu de la chaîne logistique.



A titre d'exemple, remplacer une palette bois par une 'smart green pallet' permet d'éviter l'équivalent de 21 328,08 tonnes de CO2 sur huit années d'utilisation, estime IBM.



Cette initiative intervient alors qu'Auchan s'est donné comme objectif de réduire de 25% son empreinte carbone d'ici 2030 par rapport à 2020 sur les émissions dites de 'scope 3', qui couvrent l'ensemble des activités amont et aval des magasins, dont la chaîne d'approvisionnement.