Icade finalise la cession d'un immeuble emblématique sur les Champs
Icade a annoncé jeudi soir avoir finalisé la cession de l'immeuble Marignan sur les Champs-Elysées pour un montant de 402 millions d'euros, une transaction "premium" destinée à cristalliser la valeur de son portefeuille et à poursuivre le recentrage de ses activités.
Après la signature de la promesse de vente en décembre 2025, la propriété de cet immense bâtiment de style Art déco, d'une superficie de plus de 12 000 m2, a été officiellement transférée hier à Black Swan Real Estate Capital, agissant pour le compte des fonds Bain Capital et Revcap.
Cité dans un communiqué, Nicolas Joly, le directeur général d'Icade, souligne que la vente de cet actif "emblématique" du portefeuille de la foncière a été réalisée "dans d'excellentes conditions".
La transaction s'est faite sur la base d'une valeur de 33 000 euros le m2, soit une prime de plus de 20 % par rapport à l'ANR au 31 décembre 2024.
Le groupe immobilier, dont le patrimoine dépasse 6 milliards d'euros, estime que cette opération illustre sa capacité à créer de la valeur grâce à une gestion "dynamique" de ses actifs et à la rotation stratégique de son portefeuille.
Situé au 29-33 avenue des Champs-Elysées, l'immeuble Marignan - qui date des années 1930 - s'étend sur sept étages, dont 7 300 m2 de bureaux et 4 800 m2 d'espaces commerciaux.
Icade a prévu de publier les chiffres d'activité de son 1er trimestre le jeudi 16 avril après Bourse.
A la fois foncière (patrimoine au 31/12/2025 de 6,1 MdsEUR, à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2025 de 1,1 MdEUR), Icade est un acteur immobilier intégré opérant sur l'ensemble du territoire français. Partenaire de long terme, Icade répond aux évolutions des usages et met au coeur de son modèle les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus durable.
Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.