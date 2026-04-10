Icade finalise la cession d'un immeuble emblématique sur les Champs

Icade a annoncé jeudi soir avoir finalisé la cession de l'immeuble Marignan sur les Champs-Elysées pour un montant de 402 millions d'euros, une transaction "premium" destinée à cristalliser la valeur de son portefeuille et à poursuivre le recentrage de ses activités.

Après la signature de la promesse de vente en décembre 2025, la propriété de cet immense bâtiment de style Art déco, d'une superficie de plus de 12 000 m2, a été officiellement transférée hier à Black Swan Real Estate Capital, agissant pour le compte des fonds Bain Capital et Revcap.



Cité dans un communiqué, Nicolas Joly, le directeur général d'Icade, souligne que la vente de cet actif "emblématique" du portefeuille de la foncière a été réalisée "dans d'excellentes conditions".



La transaction s'est faite sur la base d'une valeur de 33 000 euros le m2, soit une prime de plus de 20 % par rapport à l'ANR au 31 décembre 2024.



Le groupe immobilier, dont le patrimoine dépasse 6 milliards d'euros, estime que cette opération illustre sa capacité à créer de la valeur grâce à une gestion "dynamique" de ses actifs et à la rotation stratégique de son portefeuille.



Situé au 29-33 avenue des Champs-Elysées, l'immeuble Marignan - qui date des années 1930 - s'étend sur sept étages, dont 7 300 m2 de bureaux et 4 800 m2 d'espaces commerciaux.



Icade a prévu de publier les chiffres d'activité de son 1er trimestre le jeudi 16 avril après Bourse.