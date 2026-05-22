Dans un avis adressé à l'AMF, Goldman Sachs Group a déclaré vendredi avoir franchi en baisse, le 18 mai, indirectement, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Icade, à la suite d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 2 738 438 actions Icade représentant autant de droits de vote, soit 3,59% du capital et des droits de vote de la société foncière et de promotion immobilière.